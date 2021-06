Sedena abre vacantes para mujeres ofrecen pago de 16 mil pesos al mes

México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió vacantes para mujeres con una paga mensual de hasta 16 mil 296.5 pesos, que permanecerán hasta el 31 de octubre.

Las vacantes de trabajo publicadas por la Sedena, 435 en total, están dirigidas a mujeres que deseen unirse a la Guardia Nacional, con el puesto de policía militar.

La Sedena busca mujeres dispuestas a convertirse en policías militares, para lo cual enumera una serie de requisitos, aunque ofrece prestaciones.

Las prestaciones ofrecidas por la Sedena para sus vacantes de trabajo como policía militar son

20 días de prima vacacional

40 días de aguinaldo

Requisitos para vacante de la Sedena

Los requisitos para entrar a la vacante de policía militar de la Sedena son

Acta de nacimiento en copia certificada con antigüedad no mayor a 3 meses

Identificación oficial con fotografía y firma. Puede ser credencial del INE vigente o Pasaporte

Comprobante de domicilio actual

Firma electrónica

Registro Federal de Causantes

Certificado de Educación Secundaria terminada

CURP

Ser mexicana de nacimiento con máximo 29 años y 11 meses al 1 de abril de 2022

No tener otra nacionalidad

Constancia de no antecedentes penales

Estar sanas psicológica y mentalmente

Tatuajes sólo en lugares no visibles con el uso del uniforme y dimensiones máximas de 10×10 centímetros

Las vacantes permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre, informó la Sedena.

Las mujeres interesadas se deben presentar a la VI Región Militar, ubicada en Campo Militar número 25-A, “Cadete Vicente Suárez”, en avenida La Calera sin número, de la colonia Ignacio Zaragoza, en Puebla capital.

La vacante es para trabajar dentro de la Guardia Nacional, pero es administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La policía militar de México se encarga del cumplimiento de la ley en propiedades militares. Sin embargo, a veces puede actuar a nivel nacional, con respaldo de las autoridades civiles y castrenses.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS