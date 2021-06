Los inundan por mala planeación de obras

PÁNUCO, VER.- Residentes del municipio no ven la suya, ya que además de que la obra pública que ha desarrollado el gobierno encargado a Fernando Molina Hernández es poca, está no ha sido bien planeada y está generando afectaciones.

Sin embargo el mérito no se lo lleva sólo la administración municipal también la Comisión de Agua del Estado de Veracruz tiene lo suyo ya que no planeo de forma adecuada los niveles para la salida del agua pluvial y esta al no tener salida se encajonar y termina ingresando en los domicilios.

La generosidad de las lluvias recientes es sin duda sinónimo de vida, recuperación del agro, de la actividad ganadera, pero también vienen a poner al descubierto la terrible situación que se enfrenta a nivel de las condiciones de la obra hidrosanitaria y la construcción de calles en las cuales fallaron algunos pequeños “detalles”

Don Bernabé Navarrete Quezada, habitante de la zona que confluye en las calles Abasolo e Ignacio de la llave, nos dio a conocer esta denuncia pública al citar que en este punto fue reparado el drenaje para generar nueva pavimentación.

Sin embargo todo indica que la CAEV no aplicó los protocolos técnicos y en consecuencia el agua pluvial no corre libremente hacia las alcantarillas sino que lo hace hacia el interior de las viviendas por un declive equivocado e incluso por literal desaparición de banquetas.

Tal situación que muestra todo lo que no se debe hacer en este tipo de obra, afecta también a habitantes de la calle Guzmán Neira entre 5 de Febrero y primero de Mayo en la colonia Gutiérrez que con cada lluvia se inundan de aguas negras por el drenaje del sistema mismo que colapsa frecuentemente.

En la calle Flores Magón, un enorme socavón que lleva más de un año sigue causando estragos, en la colonia Revolución Mexicana el drenaje proveniente de la calle Manuel Otero inunda las calles Soto y Gama hasta Plan de Guadalupe rebosando de aguas negras patios e interiores de viviendas sin que hasta el momento la CAEV de solución a estos problemas que desquician la vida de cientos de panuquenses.

Por Víctor Montiel/ La Razón