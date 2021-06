LOS QUE QUIEREN A VERÁSTEGUI

Sí hay panistas que lo hacen, pero parece que son los simpatizantes del PRI y algunos de Morena quienes empiezan a perfilar al secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos como posible candidato a la gubernatura.

En el blanquiazul, algunos me han dicho que el ex Alcalde de Xicoténcatl podría ser un candidato fuerte, porque conoce a los grupos políticos y las fortalezas de su propio partido.

Unos más ven hacia otro lado y dicen que el PAN requiere de alguien que tenga un perfil que conecte mejor con las clases sociales más desprotegidas y con cierta imagen de independencia y distancia del actual grupo en el poder.

Me parece que los priístas que se fueron a Morena y los panistas que tienen amistad o gratitud con Verástegui son los más apurados en colocar su nombre en la lista de aspirantes, para ganar un buen lugar cuando la carrera por la candidatura se haga más intensa.

En el PAN, seguramente, van a esperar señales de donde se toman las decisiones, pero una vez que se defina el rumbo y se hagan los ajustes necesarios en el equipo que operó las campañas del proyecto azul.

La pregunta acerca de si es posible que César Verástegui puede ser candidato del PAN a la gubernatura en 2022 tiene una respuesta simple: Sí, sí puede ser. Que vaya a ser el abanderado depende de muchos factores, entre ellos el rumbo que tome el estado a partir de octubre.

¿Y los demás personajes que también se mencionan ya como posibles? También tienen oportunidad en la medida en

que las cosas vayan evolucionando. En síntesis, cualquiera puede ser.

EL PRI HABLA DE ALIANZAS

El exdiputado federal y casi seguro diputado local del PRI por la vía plurinominal, Alejandro Guevara Cobos, ya planteó la necesidad de que en los comicios de 2022 se concrete una alianza del PAN con el PRI y los partidos que quieran unirse para frenar el avance de Morena.

La idea, evidentemente, es tratar de evitar que el partido del Presidente llegue con facilidad al gobierno estatal, como pareciera en estos momentos.

Alejandro Guevara podría llegar al Congreso local y desde ahí empezar a operar la formación de la alianza.

De la manera en que vaya cambiando el escenario político en los siguientes meses dependerán parte si esa alianza

que ya funcionó en otros estados, puede hacer lo propio en Tamaulipas.

Hay quienes ya ven en esta propuesta hecha al aire por Guevara un interés en buscar ser, en su momento, un posible candidato aliancista. Falta tiempo, pero explorar esa posibilidad desde ahora ayudará a los partidos a evaluar la situación y decidir si aceptan o no

EL PELIGRO DEL REBROTE

Las cifras que ayer por la tarde se dieron a conocer sobre los casos de Covid en México, no dejan lugar a dudas de que estamos en una peligrosa etapa de rebrote.

Esta que ya no sabemos si es la segunda o tercera ola de contagios en el país, llega justo después de que el gobierno federal decretara el regreso presencial a clases en escuelas de la Ciudad de México y en algunos estados. También, a semanas de haber concluido las campañas para renovar gubernaturas, Congresos locales y federal y numerosas Presidencias Municipales.

Los números oficiales dicen que hasta anoche se habían confirmado 5 mil 430 nuevos contagios en las 24 horas previas, así como 221 muertes más. El saldo trágico era ya de 232 mil 68 personas fallecidas en México.

En Tamaulipas, lo comentaba la semana anterior, la Secretaría de Salud determinó regresar al semáforo naranja ante el aumento en el número de casos de Covid, así como de fallecimientos.

El relajamiento de las medidas de prevención es la principal causa de repente en el índice de casos confirmados, lo cual tiene a algunas instituciones como el hospital del Seguro Social en condiciones críticas, pues la población ha reportado un incremento la ocupación de camas por parte de personas afectadas en su salud.

El peligro que representa para el sur de Tamaulipas el rebrote de Covid no es solamente en la salud de la población, ya que el impacto económico sería profundo, amplio y severo, como lo vimos el año pasado durante los meses en los que se suspendieron parcial o totalmente las actividades productivas no esenciales.

No es ocioso insistir en que el cuidado de la salud propia es vital para poder frenar el crecimiento del índice de casos.

Si no se entiende así, difícilmente vamos a avanzar como sociedad en la tarea responsable de coadyuvar con las autoridades en la prevención que ayude a contener el avance del virus.

POR TOMÁS BRIONES