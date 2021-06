‘Tenemos que cumplirle a los victorenses’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al inicio de su administración, el alcalde electo de Victoria, Eduardo Gattás, hará público un cronograma de 90 días en el que especificará las acciones de mejora que se deben realizar en la ciudad, para que la población esté enterada, pero también para que los nuevos funcionarios municipales sean puestos a prueba con metas claras: “Que todos sepan que tenemos que cumplirle al victorense, funcionario que no de el ancho hay que cambiarlo”.

“Las expectativas son muy altas, pero estamos preparados, nos preparamos toda la vida para este momento, traemos muy buen equipo de trabajo que va a ser la clave, detrás de un gran gobernante hay un gran equipo”, dijo en entrevista para EXPRESO.

A poco más de tres meses de que inicie su administración realiza un repaso sobre las propuestas que hizo en la campaña y que debeaterrizar, y reflexiona sobre el futuro político de Morena, tras el triunfo obtenido el 6 de junio.

“Vamos a llegar unidos al 2022”, asegura.

Después de una campaña ríspida, ¿cómo fue la primera reunión con la alcaldesa en funciones?

Fue muy buena, yo creo que la alcaldesa demostró su espíritu y su temple político porque fue muy madura, con nosotros fue una reunión meramente de acercamiento, la verdad la sentimos con un ánimo muy bueno y con ganas de colaborar con nosotros en pro de Ciudad Victoria, me quedé con un muy buen sabor de boca porque yo no la conocía personalmente es la primera vez que charlamos y se me hizo una persona inteligente que está a la altura

¿Ya tienes listo tu equipo de transición?

Lo estamos armando en este momento, para la próxima semana queda armado el equipo de las siete personas aunque por ley nosotros solo podemos entrar 30 días antes para la recepción, ahorita no es tamos haciendo nada de recepción, absolutamente nada, estamos haciendo un diagnóstico de las tareas.

¿Qué perfiles de funcionarios buscarás para tu gobierno?

En el caso de Comapa ya dimos el nombre del Ingenie-

ro Eliseo García, que es una persona que tiene mucha experiencia, es una persona muy técnica, él es quien nos esta haciendo el diagnóstico, yo sí quiero en el tema de los perfiles, queremos que traigan experiencia, que tengan una buena actitud, y creo que vamos a poder sacar buenos cuadros de los victorenses.

¿Sin importar sus filiaciones políticas?

No necesariamente tiene que ser morenos, estamos volteando a ver a todos los ciudadanos, el partido que sea, eso no me interesa , queremos que tengan las manos limpias, que sea una persona honesta por consecuencia, que tenga una buena actitud, que quiera a Victoria y que tenga experiencia, no podemos permitirnos la curva de aprendizaje que se vaya muy larga, quiero gente que ya traiga experiencia para que podamos restablecer los servicios púbicos a la brevedad posible y que Victoria pueda llegar a ser la ciudad con mejores servicios públicos en todo Tamaulipas.

Los últimos años se ha castigado mucho el presupuesto para los municipios, ¿de dónde vas a obtener recursos?

Tenemos un equipo técnico que está generando proyectos ante Gobierno Federal de acuerdo a las nuevas nor-

mas y reglas de operación, sí traemos un pool de personas que le entienden bien al tema.

¿Te vas a cercar a los diputados federales?

Sin duda, con el grupo parlamentario de Morena va a ser la clave, mi amigo Erasmo que sin duda va a volver a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, esas relaciones son las que tenemos aprovechar, inclusive con el senador Américo.

¿Con el diputado del 5 Distrito, Oscar Almaraz?

Yo me llevo bien con Oscar, pero a final de cuentas los grupos parlamentarios son los que nos fortalecen a los alcaldes del mismo partido, en ese sentido yo sí voy a llevar una relación de cordialidad con Oscar Almaraz, pero los que mandan en México es la mayoría, no las minorías, y en ese sentido estamos con las mayorías.

Para Morena, será muy importante que sus alcaldes den resultados rápido, pensando en el 2022…

Sin duda, para Morena en primer lugar no había 2022 si no había 2021; la hegemonía política la tienen los municipios, de qué nos servía haber ganado en el 2019 todas las diputaciones locales si no teníamos alcaldías, y gracias a Dios en este 2021 pudimos ganar nueve alcaldías de las cuales es casi el 80% de los habitantes de Tamaulipas, en ese sentido es la fuerza que traemos como partido, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer muchas cosas, hay mucho que podemos hacer por Tamaulipas y sin duda en el desempeño de cada uno de los alcaldes también va a ser la respuesta del electorado y de la ciudadanía, si le respondemos con respuestas claras a los servicios y demandas del ciudadano, va a ser la garantía que el ciudadano te va a ofrecer nuevamente su confianza en el 2022.

¿Cómo ves la organización del partido de cara al próximo proceso?

Lo veo creciendo muy fuerte a pasos agigantados, con la llegada de Mario Delgado a la presidencia nacional, le da mucha certidumbre, de hecho pudimos ver la gran diferencia entre 2019 y 2021, fue abismal el cómo los pasos fueron muy grandes y creo sin duda que Mario ha hecho un trabajo excelente en el partido y hoy por hoy nuestro instituto político está pasando de ser un movimiento-partido, estructurándonoslo como un instituto político nacional.

¿Ves un proceso terso para el proceso de candidato a la guberanatura?

Vamos a tener que sacar un candidato en unidad, sí lo veo en unidad, tersa quién sabe, el moreno es a veces aguerrido, pero sí veo al final sacando un candidato de unidad, hoy los presidentes municipales son cabeza de grupo, son cabeza de zona, y en ese sentido la hegemonía la traemos los alcaldes, tenemos que darle tranquilidad, y ver el método y respetarlo, quien sea el que sea el candidato tenemos que unirnos en torno a él.

¿Tienes ya algún favorito?

Yo no quisiera hablar de favoritos, falta mucho tiempo y no quiero herir susceptibilidades, sí veo a Américo Villarreal compitiendo, la altura del senador, veo a Rodolfo González Valderrama, veo a Erasmo el diputado

¿Algún alcalde de los electos?

No creo, por género tendríamos que ver qué va a ser Tamaulipas, yo creo por la información que traemos que será un hombre, pero en política todo puede pasar, si es mujer cambian las reglas y hay que ver los perfiles de las mujeres, ahí tenemos a la senadora, tenemos de alcaldesa a Carmen Lilia, son mujeres. Sí se me hace complejo en el caso de nosotros los alcaldes entrantes andar pensando en una gubernatura, tenemos que ser suficientemente aterrizado, y a final de cuentas ahorita mi problema es como voy a regularizar los servicios básicos municipales y la gobernabilidad de Victoria ese es mi único interés, ninguno de los alcaldes podemos pensar en la gubernatura si traemos la bronca del municipio, sería muy irresponsable por parte de nosotros, hay que tomarnos la pastilla de ubicatulina los entrantes.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón