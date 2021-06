Hay Truko…

Ayer el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA alboroto la gallera y prácticamente envió un mensaje a quienes andan de adelantados promocionándose como los próximos candidatos al Gobierno de Tamaulipas.

“Quiero agradecer muy espacialmente a quien ha jugado un papel muy importante para la gobernabilidad del Estado, es alguien que a tiende desde al empresario más encumbrado hasta el campesino, el agricultor o ganadero que tiene una necesidad, pero sobretodo es quien tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad y gobernabilidad, lo conocen, muchas ocasiones no lo ven pero si se siente, se siente en nuestro Estado de trabajo que viene realizando nuestro Secretario General de Gobierno CESAR VERASTEGUI OSTOS, mejor conocido, porque lo van a ver y lo van a ver mucho, como el Truko” dijo el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Las palabras del Gobernador encendieron las redes, propios y extraños inmediatamente asentaron que se trató de un destape, que será el Secretario General de Gobierno CESAR VERASTEGUI el candidato a la gubernatura por el PAN, incluso con alianza, en Tamaulipas.

Sera el sereno, pero al buen entendedor pocas palabras pues la verdad es que en política no hay casualidades.

No hay la menor duda que lo dicho por el gobernador tiene mensaje, claro, aparte de reconocer el trabajo realizado por el Secretario General, que a decir verdad, no es cualquier cosa.

Tiene mucho sentido que después del como el Gobernador menciono al segundo hombre fuerte en la administración estatal la clase política de todos los colores hicieran sus conjeturas y en las redes sociales se diera como un hecho que el mandatario estatal estaba destapando a VERASTEGUI.

Otra verdad es que de todos los que se mencionaban o los que creían podían abanderar al PAN en pos de la gubernatura de Tamaulipas VERASTEGUI es el único que en tiempo difíciles ha ganado elecciones.

Cuando el PAN era oposición se alzó con victorias que nadie le regalo, y eso, aparte del trabajo realizado en la administración estatal y la lealtad que le ha tenido al Gobernador le hace merecedor para participar como figura principal en la elección del próximo año.

Es VERASTEGUI uno de los panistas que defendió al PAN cuando pocos creían en ese partido, fue el principal defensor de la candidatura a gobernador de CABEZA DE VACA, no llego al puesto solo por amistad, sino por lealtad y trabajo.

Por lo tanto el reconocimiento del mandatario estatal para el Secretario General tiene mucho sentido y el que propios y extraños lo vean ya como un destape también.

En fin, la situación es que ayer el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA hizo una mención muy especial para el Secretario General CESAR VERASTEGUI OSTOS, mejor conocido como el Truko, aparte de reconocer el trabajo realizado en la actual administración dijo “lo van a ver y lo van a ver mucho” esto último fue lo que a la clase política llamo la atención.

Y lo dicho por el mandatario estatal alboroto la gallera política, propios y extraños dieron por un hecho que se trató de un destape, y como dijera mi compadre, otro operador político, “si tiene pies por ahí es”.

HAY TRUKO para Tamaulipas.

POR ROSA ELENA GONZALEZ

Twitter@ VidaDiaria1

www.vidadiaria.com.mx