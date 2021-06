Aprobación del presupuesto está garantizada, asegura López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “el país está en calma” y hay gobernabilidad luego de las elecciones del pasado 6 de junio, sin que existan movimientos postelectorales de protesta. Lo anterior, en el marco de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, en San Quintín, Baja California.

“Decirle a la gente que hubo elecciones, todo transcurrió bien, la gente se manifestó libremente, no hay movimientos postelectorales, de protesta, el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad y sí hubo contienda, y lo tengo que decir; además, yo respeto mucho a los adversarios que son eso, adversarios, no enemigos, pero apostaron a que se perdiera y que no alcanzáramos mayoría en la Cámara de Diputados, y se unieron -y eso es legítimo, porque eso es la democracia- con el propósito de que no alcanzáramos a tener mayoría en la Cámara de Diputados”, mencionó.

Señaló que la preocupación de la oposición por ganar Cámara de Diputados tuvo que ver con la aprobación del presupuesto, que es facultad de la cámara baja.

“Y, bueno, sin hacer una elección de Estado porque no usamos el presupuesto como era antes, respetando la decisión de la gente; sobre todo, teniendo confianza en el pueblo, porque el pueblo es sabio y tiene un instinto certero. ¿Y cuál fue el resultado? Que el movimiento afín a la transformación va a tener mayoría en la Cámara de Diputados”, comentó.

“¿Y eso qué significa? Pues significa que está garantizada la aprobación del presupuesto, el dinero para los pobres, el dinero para los programas de bienestar, el dinero para el desarrollo de México. Eso es lo que se dirimió, lo que se resolvió en esta pasada elección, por eso mi gratitud al pueblo de México, mi respeto al pueblo de México”, finalizo su mensaje.

En el acto participó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, miembros del gabinete de Seguridad y funcionarios del gobierno federal.

Durante su intervención, el secretario de la Defensa, señaló que con cada cuartel que se edifica, “se fortalece el despliegue y la presencia de la Guardia Nacional en el país”. Mencionó que la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales trabajan de manera coordinada para atender los retos y desafíos que se presentan en materia de seguridad.

“En este sentido, las Fuerzas Armadas somos conscientes que una institución policial como la Guardia Nacional, al constituirse como el primer contacto con los ciudadanos, debe contar con características importantes como son la disciplina, que es la columna vertebral; el profesionalismo, que asegura el cumplimiento de sus funciones; pero sobre todo la vocación de servir a México y a los mexicanos”, mencionó.

“Es por esto que los soldados y marinos de México vemos en la Guardia Nacional a una institución hermana con la que compartimos disciplina, educación, adiestramiento y valores, pero sobre todo el compromiso y una genuina convicción de servicio a la patria”, dijo Sandoval.

El pasado 15 de junio, el presidente López Obrador aseguró que presentará una reforma al Congreso para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, porque no quiere que “se eche a perder”.