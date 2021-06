Protestan habitantes de Vega de Esteros porque quieren quitarles su área verde

Altamira.- Habitantes del ejido Vega de Esteros en Altamira protestaron luego de que una persona asegura que compró el terreno donde está el campo de béisbol.

“Hay un supuesto licenciado que se quiere quedar, con el campo porque según él dice que tiene escrituras, pero no las ha mostrado” dijo una de las vecinas de nombre Martha Hernández Contreras.

“Empezaron a abrir zanja en el campo, el problema es que el señor nos quiere quitar el campo de béisbol que es la única área verde que tiene el Ejido Vega de Esteros“, puntualizó.

Mientras que otras de las vecinas Minerva Saldaña dijo que la persona asegura que compró el terreno, pero no les muestra ningún papel de propiedad.

“Ésta es un área verde, así está calificada, ellos quieren venir y apoderarse del campo deportivo (…) entonces no vamos a permitir que se apoderen de esta área verde” explicó.

TENGO PAPELES ASEGURA EL SUPUESTO COMPRADOR

Por su parte el señor Ricardo Niño Tello afirmó que ese terreno es de su propiedad y que está registrado ante las autoridades correspondientes.

“Dice la autoridad municipal que no puedo construir porque no tengo el permiso correspondiente, pero la autoridad sabe que este predio es mío independientemente de que hay un litigio que el suscrito presentó en contra del municipio porque no es la primera vez que pasa”.

Explicó que ya promovió un juicio de garantías en contra del municipio, pero eso lo arreglarán en los tribunales.

“Hay autoridades dentro de un ejido y las autoridades saben que ese predio es mío, una asignación y un título de propiedad debidamente registrado ante las autoridades correspondientes que es el Registró Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional y en Catastro” afirmó.

Al sitio acudió personal de Desarrollo Urbano quien delimitó el área y clausuró los trabajos que empezaron a realizarse en el área verde que es el campo de béisbol.

Por Silvia Mejía