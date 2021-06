Hallan extraño hongo con forma de dedos humanos

AUSTRALIA.- Los hongos son los organismos biológicos más sorprendentes de la Tierra pues se pueden desarrollar en casi cualquier condición, además, la amplia variedad en la que se presentan no deja de sorprendernos y prueba de ello es que recientemente se descubrió en Australia, la población más grande hasta ahora documentada del extraño hongo llamado “Hipocreopsis amplectens”, el cual tiene la peculiaridad de tener una forma similar a la de dedos humanos.

El extraordinario hallazgo fue realizado por biólogos y voluntarios del Real Jardín Botánico de Victoria en la Isla Francesa de Australia y en su comunicado señalan que esta variedad de hongo es conocido coloquialmente como “dedos de árbol de té” pues tiene la peculiaridad de parecer una mano que se aferra a la corteza del árbol donde se desarrolla.

En el informe del Real Jardín Botánico de Victoria también se señala que este hallazgo es de gran relevancia para el ecosistema de la región pues esta variedad de hongo está bajo amenaza de extinción debido a los incendios forestales y a las malas prácticas del uso del suelo, además, señalan que hasta hace unos días solo tenían identificados cuatro sitios pequeños en los que se desarrolla este hongo: tres en la costa de Western Port Bay y uno más en Launching Place.

El Real Jardín Botánico de Victoria informó que la expedición estuvo a cargo de los doctores Michael Amor y Sapphire McMullan-Fisher, quienes dirigieron la expedición que tenía como objetivo encontrar un hábitat donde pudiera desarrollarse esta especie de hongo y mencionan que no tuvo que pasar mucho tiempo para ver resultados pues en el primer día de trabajo encontraron una nueva población de hongos de nueve cuerpos frutales distintos.

Señalan que el hallazgo fue realizado por la horticultura Penny Evans, quien descubrió los hongos en su intento por encontrar comida para el almuerzo y se informa que esta población de dedos de árbol de té está conformada por más de cien individuos, cifra que supera ampliamente a todos los individuos detectados en observaciones anteriores en todo Australia.

El doctor Michael Amor aseguró que la relevancia de este hallazgo recae en que se podría estudiar la naturaleza inalterada de esa área de Australia y a su vez podría revelar información sobre el estado histórico de las poblaciones del continente previo a la perturbación ambiental provocada por el hombre.

Por su parte, el Dr. McMullan-Fisher aseguró que el descubrimiento de esta población de hongos mejora significativamente las posibilidades de supervivencia de la especie en un futuro, además, se mostró interesado por saber cómo es que “cruzó” el océano para desarrollarse en la Isla Francesa y adelantó que en los próximos meses se desarrollarán nuevas expediciones para continuar con el estudio de esta extraña especie de hongo.

Por último, se indica que los dedos de árbol de té requieren grandes áreas de hábitat sin quemar para desarrollarse, además, señalan que este hondo simbiótico se alimenta de la madera de los árboles donde crecen.

