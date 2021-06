Llegan los topos mexicanos a apoyar en Miami

ESTADOS UNIDOS.- La Brigada de Rescate Topos de México se unió a los rescatistas de Israel para realizar búsqueda de personas atrapadas en los escombros de la torre residencial que se derrumbó cerca de Miami, el pasado jueves, con saldo de 150 desaparecidos y al menos nueve muertos.

Hasta ahora, según información de agencias informativas, no se han detallado en qué ayudarán los equipos mexicanos e israelíes. Los funcionarios locales dicen que tienen mucha ayuda a mano y están rotando los equipos de rescate para mantener al personal en buen estado.

“Conseguimos que viniera un pequeño equipo de Israel. Muchas de las familias que tienen seres queridos desaparecidos querían eso”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa el domingo.

Se tienen registrados más de dos docenas de judíos desaparecidos que tenían vínculos con Israel, según un funcionario israelí.

Los topos de México son reconocidos desde que surgieron tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, con la búsqueda de personas atrapadas en edificios y casas. También por excavar en montones de escombros en desastres en todo el mundo, incluidos los ataques de 2001 al World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA / IMAGEN: @Miami-Dade Fire Rescue

Thank you @GobiernoMX for sending legendary #Topos & canines to #Surfside. The “Moles” formed when an earthquake struck Mexico in 1985. Volunteers began to lift rubble, look for signs of life and pull people out, assisting the overwhelmed first responders. ¡Gracias, Mexico!???????? pic.twitter.com/xuoviAaz6R — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) June 29, 2021

Mexico has sent its famous “topos” (moles) search and rescue team to #Miami to help in the search at Surfside. They’re extremely experienced with collapsed buildings from earthquakes and among the world’s best pic.twitter.com/kgtoN9ucOJ — Bernie Debusmann (@BernieDebusmann) June 29, 2021