Persona que captó OVNI en la Refinería ya fue invitado a Europa para dar testimonio.

SUR.- Roger Baylón Álvarez es la persona quien capturó a un Objeto Volador No Identificado sobre las instalaciones de la refinería Madero, tras hacerse viral su fotografía en redes sociales diversos medios incluyendo europeos quieren entrevistarlo.

Platicó su experiencia de los que sucedió después de publicar una fotografía en su Facebook personal en un grupo de amigos que él tiene, donde existen intereses en común, una vez que rebasó fronteras lo contactaron para narrar lo sucedido.

“Me enlazaron con personas de España, me ha contactado la universidad de Costa Rica, me han contactado de diversos medios de comunicación porque quieren entrevista, me quieren llevar a Europa para que dé mi testimonio presencial”

Relató con emoción que cuando trabajaba quiso tomar una foto al cielo porque éste se veía muy oscuro, sabía que se aproxima una tormenta por ello sacó su teléfono celular y capturó una imagen sin pensar que le daría la vuelta al mundo.

“Como mi centro de trabajo se ve la panorámica de la refinería Madero, me llamó la atención que prendieron las luces porque estaba oscuro, estaba por asotar la tormenta, disparo mi celular, es un móvil convencional tomo la foto y la comparto en diversos grupos donde tengo amigos que les llama la atención el clima, y me comentaron que si vi la foto hay un ovni, y les dije vamos a ver el ovni, lo puse como cualquier cosa en mi facebook y se comenzó a compartir a velocidad extrema”.

Dijo ser creyente de todas estas especies que no han sido identificadas todavía, pues considera que la zona sur de Tamaulipas tiene muchos mitos y tabúes sobre extraterrestres incluyendo que dentro del mar se ubica una especie de base extraterrestre.

Por Javier Cortés/ La Razón.