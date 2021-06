“Estoy listo”: Américo Villarreal Anaya

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- “Estoy listo”, responde sin titubeos el senador Américo Villarreal Anaya cuando se le pregunta sobre su interés en ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado.

Hace tres semanas entregó como delegado político en Sinaloa, la victoria en la gubernatura, la mayoría en el Congreso y 15 de las 18 presidencias municipales. Con esas medallas,

el presidente de la Comisión de Salud en el Senado, expresa abiertamente sus intenciones de participar en la próxima elección.

“Me he estado preparando”, dice al repasar su trabajo en la Cámara Alta y su más reciente encomienda partidista.

A poco más de dos meses de que el proceso electoral comience formalmente, Américo revela que todos los aspirantes ya están siendo medidos de manera regular y que a principios de año se oficializaría a los precandidatos que participarán en la última etapa de las encuestas, para de inmediato, designar al candidato que competirá en las urnas.

-El proceso para el 2022, está en marcha. ¿Está listo para pelear por la candidatura de Morena?

Efectivamente, estamos en este periodo político de nuestra nación, yo le puedo decir a los tamaulipecos que me he estado preparando, me gusta a mí en las oportunidades que he estado al servicio de la administración publica estatal principalmente en el ámbito de la salud, prepararme para dar resultados y con esta confianza y responsabilidad en esta posición del Senado (…) hemos recibido la confianza para presidir la comisión de Salud, un lugar de intenso trabajo, mucha actividad dado que los acontecimientos que nos han tocado son enfocados a lo que sucede en esta pandemia, donde hemos estado atentos para encontrar las mejores opciones

de solución para abordar este problema, y que también estoy muy satisfecho de lo que se ha logrado y las disposiciones que se han tenido por parte del gobierno federal en cuanto a como se ha abordado este problema.

Y finalmente con estos resultados que estamos dando como delegado político en Sinaloa, yo estoy listo y si los tamaulipecos y las tamaulipecas que son quienes deben decidir de acuerdo a los procedimientos que tiene nuestra institución política y bajo esta metodología ellos manifiestan en estas valoraciones de encuesta que puedo yo servir a Tamaulipas lo haré con el mayor de los ahíncos y la mayor disposición por tener buenos resultados.

-Es decir, le interesa participar en el proceso de selección…

Así es, desde luego que sí.

-Durante la campaña, Mario Delgado hizo unas declaraciones que fueron vistas como un destape en su favor. ¿También lo ve así?

Mario Delgado ha sido muy amable, es un buen amigo somos buenos compañeros dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, él me comentaba en esa visita que tuvo por Sinaloa que estuvo muy complacido, me decía ‘aquí no venimos a dirimir problemas, venimos a ver el avance, la llevan todas buenas’, y yo creo que en ese tenor fue que él hizo ese comentario que nos estamos preparando para las circunstancias que se puedan dar en un futuro.

-¿Pero sí se siente entre los favoritos para la candidatura?

En este tipo de situaciones se dice que es el hombre y sus circunstancias, y lo que yo agrego es que cada hombre abona a sus circunstancias y hemos estado trabajando con ese fin y en este momento lo que podemos ver en el contexto general de nuestra entidad y la percepción que se tiene de mi persona es que tenemos una posibilidad para poder estar al frente de este hermoso estado de Tamaulipas que tiene prisa de tener resultados y hacer las cosas bien a la primera.

-¿Y cómo le van a hacer para que el proceso de selección no termine en división?

Yo creo que esto es política, así me dijeron a mí alguna vez, no siempre las cosas se dan en política como uno quisiera pero hay que seguir participando, yo creo que dentro de estos actores que se vislumbran en el horizonte, con estos deseos lícitos de poder participar en algún crecimiento político, tenemos que sentarnos y platicar en política y poder privilegiar la unidad y el compromiso con un proyecto de nación que trasciende a una realización personal, que debe de trascender hacia una realización de un estado de bienestar de mejores condiciones de vida para muchos millones de tamaulipecos y tamaulipecas, y contribuir con nuestra entidad al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, alineados con este nuevo proceso de rumbo de nuestro país.

-¿Cómo es su relación con el presidente?

He tenido la oportunidad, siempre cordial y afable las oportunidades que he tenido de saludarlo y lo que yo les puedo comentar es que siento la confianza del señor presidente, y por ningún motivo yo haría algo para traicionar esa confianza porque estoy de acuerdo sinceramente con las formas en las que él esta conduciendo nuestra nación, en alguna ocasión lo comentamos cuando anduvo en la campaña o en su momento cuando ya era presidente electo, el decirle que no todas pero algunas de las cosas que él ahora comenta, nosotros las platicábamos con mi padre en la sobremesa. Y que es parte de un entorno de percepción y de que se debía tener la oportunidad de tener esta disposición para servir, como bien lo dice él, el poder te lo da servir, y entre más sirvas, más poderoso eres.

-¿Lo considera su amigo?

El tener la amistad de un presidente es una gran aspiración, es una situación de mucha responsabilidad y de años de trato, creo que tenemos un trato cordial, afable y que efectivamente él sabe que puede tener confianza en un servidor.

-¿Qué opina de una posible alianza PAN-PRI-PRD?

Ojalá, creo que eso volvería a mostrar a la ciudadanía que lo que hemos estado diciendo y recalcando es que dentro de estos últimos treinta años, efectivamente existía un bloque ya establecido de esa forma y que es el famoso PRIAN, y que lo único que estaban haciendo era una alternancia en el poder en este modelo de oligocracia, para poder estar usufructando las riquezas de la nación entre unos cuantos.

-¿Sería una amenaza en las urnas para Morena?

Eso dependerá de la percepción social, del trabajo que podamos estar achacando, y yo pienso al menos en la oportunidad que yo me he estado desempeñando en mi vida profesional y como servidor en el ámbito de la salud, que nuestros compañeros priistas conservan todavía los principios de democracia y justicia social y que pueden ser más afines a una circunstancia del modelo de país que queremos y de restablecer y que rescatemos esos principios, que tenían.

-¿Llamaría a los priístas a que se sumaran a Morena?

Podría ser que lo reconsideraran…

-¿Ha medido cómo anda su imagen entre las bases de Morena?

Ex profeso únicamente con los compañeros de Morena no tengo yo ese dato, siento que hemos tenido una buena empatía con muchos de los que hemos platicado principalmente porque los morenos son gente sensible, gente que cuida y aprecia mucho su movimiento (…) lo que sí te puedo decir es que en términos generales la aplicación de algunos instrumentos de encuesta, creo que en nuestra entidad nuestra presencia y nuestra participación es buena.

-¿Cómo ve a los demás aspirantes?

Bienvenidos, en las oportunidades para nuestra población, y expresar el deseo de querer estar en una administración estatal, da opciones a la ciudadanía… hay otros tamaulipecos y tamaulipecas muy valiosos, como cualquiera de los que podemos estar aquí que en ese momento con una genuina intención de servir pueda dar buenos resultados a nuestra entidad, y dentro de este proceso que ya estamos implícitos y formalmente empieza a partir de septiembre, se estará estableciendo quién de ellos pudiera ser el mejor para poder conducir y que en esta aspiración que podemos tener es hacer política para salir lo más fortalecidos de esta etapa.

Y primeramente Dios poder tener una unidad dentro de la base de Morena, bien la necesita nuestra entidad que se mande esa señal y que podamos concluir este proceso que estamos viendo de de metamorfosis que está gestándose en nuestra entidad.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón