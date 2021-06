Quieren… ¿Pueden?

Oigo y leo a los que suspiran por el cargo que dejará vacante el año que entra FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, decir que están preparados o a los suyos asegurar que son el hombre (porque no ha saltado una sola mujer) que Tamaulipas necesita y me vienen a la mente las imágenes de los 9 ejecutados de ayer en Miguel Alemán y me pregunto si cuando se dicen los preparados incluye terminar con esas escenas de terror.

Así es mis queridos boes, tengo claro que todos van a decir que son lo máximo o mandarán a sus operadores a decirlo, pero insisto en cuestionarme ¿qué pensarán Truco, Chucho, AMÉRICO, ERASMO, RAMIRO y demás aspirantes cuando ven como se descompone la seguridad en la frontera?

Por desgracia, ahí a nivel de operadores y militantes, esos temas no llegan ni al análisis serio, objetivo y con la empatía que una sociedad como la de los tamaulipecos necesita ante temas como el de la violencia.

Leo, veo y escucho a muchos simpatizantes de los aspirantes del partido de la 4T hasta celebrar el baño

de sangre en que se va convertido la zona de la frontera chica y Reynosa, porque suponen que eso es un fracaso del gobernador y que por lo tanto les dará puntos para su causa.

Es una tontería, si, pero el fanatismo ciega, ensordece, limita la capacidad de reflexión al grado de festinar tragedias como la de los 15 inocentes ejecutados en Reynosa y la de los 9 presuntos delincuentes ayer en Miguel Alemán.

Suponer que se estén dando cuenta estos hechos de barbarie solo significan derrotas para el gobernador es tan absurdo como mezquino, porque la realidad es que perdemos todos aunque vivamos a 500 kilómetros de distancia.

Perdemos todos porque en todo Tamaulipas ya vivimos escenas como las de Miguel Alemán y Reynosa, incluso peores en los años más cruentos de la guerra entre las bandas del crimen organizado.

Perdemos todos, porque igual que estos días, así comenzaron a perderse territorios en el 2009 cuando el cisma del Cartel del Golfo y su brazo armando inició una guerra sin cuartel, sin códigos y nos dejó a todos entre el fuego cruzado.

Con lo de los últimos días perdemos todos, porque fue en la misma zona, allá en la frontera chica, en Reynosa y Matamoros donde la descomposición y la pérdida de la libertad y seguridad para movilizarnos por las carreteras comenzó.

Todavía en el 2009, los de Victoria veíamos la violencia como algo lejano, no era el tema de la capital y tampoco lo era para el sur del estado. La lluvia de plomo y los ríos de sangre eran de jurisdicción fronteriza.

Pero el desdén de los gobiernos de EUGENIO HERNÁNDEZ y de EGIDIO TORRE por lo que pasaba y la desatención de la Federación provocó que como humedad la guerra se extendiera por todo Tamaulipas.

Si, murieron miles, desaparecieron miles, casi una década los tamaulipecos de bien vivimos en la zozobra, procurando estar lejos del alcance de las balaceras, las persecuciones, los secuestros, la extorsión.

La situación mejoró, lo dicen las estadísticas de la 4T, en los últimos tres años, el tránsito por las carreteras, la vida nocturna, la apertura de restaurantes, en general se recuperó casi por completo la vida cotidiana.

Tenemos que entenderlo, hoy la señal que se manda desde la frontera chica y Reynosa no es una misiva para el gobernador, lo es para todos los que en Tamaulipas queremos seguir viviendo en paz, para todos los que no podemos borrar de la memoria aquellos años aciagos, pero por nada queremos volver a vivirlos.

Panistas y morenistas tienen que entender que en el tema de la violencia no están entre ellos los enemigos, los enemigos son los malos que ante el enfrentamiento entre buenos, nos pueden repetir la historia de terror que dejamos atrás hace tres años.

Si, toca a panistas y morenistas exigir coordinación entre el Estado y la Federación para hacerle frente a las bandas y evitar que lo que ahora está focalizado se generalice al resto de l entidad.

Si, toca a morenistas y panistas exigir que la 4T en verdad refuerce la presencia de elementos de la Guardia Nacional y que estos sean más activos en la zona de conflicto para repeler actos como el de ayer y no ser simples cuenta muertos.

Si, nos toca a todos los tamaulipecos exigir a morenistas y panistas que pongan por encima de sus intereses políticos la seguridad de todos los que habitamos esta tierra.

Y si, nos toca también a todos respaldar a la autoridad local que personifica GARCIA CABEZA DE VACA e insistir al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y los suyos en que sólo con el trabajo conjunto se podrá hacerle frente a la amenaza que sobrevuela Tamaulipas.

Pero sobre todo toca a los que quieren ser gobernadores sincerarse consigo mismos y se auto evalúen para saber si tienen la capacidad de hacerle frente a la amenaza de la que ellos mismos en el pasado ya fueron víctimas.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong