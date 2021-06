Sube a 16 el número de muertos tras el colapso de edificio en Miami

ESTADOS UNIDOS.- Servicios de emergencia encontraron otros cuatro cuerpos en la zona del derrumbe de un edificio de departamentos en la zona de Surfside, en Miami-Dade, Florida, elevando el número de víctimas mortales por esta tragedia a 16.

Esta información fue confirmada por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien ya notificó de este hallazgo a los familiares de las víctimas. La localización de esos cuerpos se habría realizado el martes por la noche

Officials are telling anxious families they are refusing to give up the search for survivors as rescue efforts continue at the site of the deadly condo collapse in South Florida. https://t.co/Nw3pPEv9Wv pic.twitter.com/HHMGO5nNvK — ABC News (@ABC) June 28, 2021

El oficial de Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, apuntó que los rescatistas también encontraron otros restos humanos.

Los equipos de rescate entran al séptimo día de búsqueda de posibles sobrevivientes en el edificio Champlain Towers South, ayudados por maquinaria pesada y tras remover por lo menos tres millones de libras (1,3 millones de kilos) de escombros, mientras que a los familiares les va ganando la frustración por la falta de noticias de sus seres queridos.

En total, hay más de 800 personas asignadas a la operación, con distintos cometidos, de acuerdo a las autoridades.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se esforzaron en destacar que los rescatistas están haciendo todo lo que está en sus manos, “rompiéndose la espalda” en palabras del segundo, para encontrar víctimas entre los escombros.

Este miércoles trascendió que se ha presentado la que es la tercera demanda en relación con el colapso mortal del edificio residencial en Surfside.

La demanda colectiva, según la cadena CNN presentada el lunes en nombre de Raysa Rodríguez, residente que vive en el noveno piso del edificio Champlain Towers South, así como de otros residentes en situación similar, establece que la asociación de condominios tenía el deber de mantener el edificio en condiciones seguras y buen estado de funcionamiento.

#UPDATE 34: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost her life in the tragic Surfside building collapse. Please keep her family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/YMFJ46O1Mi — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 30, 2021

#UPDATE 32: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y5Grt8vo5t — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 29, 2021

#UPDATE 29: We have identified four additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/MKKgXymIuM — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 28, 2021

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA / IMAGEN: @MiamiDadeFire