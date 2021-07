“Altamira, será una ciudad digna para los altamirenses”: Armando Martínez

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Poco más de 300 alcaldes electos de Morena sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Mario Delgado, ahí Armando Martínez Manríquez reitera que Altamira será una ciudad digna y justa con los altamirenses.

En dicho evento, Mario Delgado recordó a los próximos mandatarios municipales que deben seguir los tres principios fundamentales de Morena: No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo”.

“Tenemos un presidente humanista, que trabaja por quienes más lo necesitan, siguiendo tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, seremos responsables de la evolución de la cuarta transformación, no solo es del presidente de México; sino de los Gobiernos Municipales de Morena trabajar por el bienestar de cada ciudadano.

Armando Martínez Manríquez, por su parte, dijo que “en Altamira estaremos muy cerca de los altamirenses, ya lo hemos dicho, seremos un Gobierno justo, honesto, con austeridad, pero eficaz, pero sobre todo con los más vulnerables”.

El próximo alcalde de Altamira, habló sobre el tercer aniversario del triunfo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, respondiendo a quienes más lo han necesitado.

“Con quien ya saben quién, habido respuesta favorable para los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los jóvenes, quienes en estos tres años han sido beneficiados como nunca con los programas sociales”, citó.

En Altamira ha llegado la Cuarta Transformación, el cambio verdadero logrará que en este municipio con grandes posibilidades de ser la ciudad más importante de Tamaulipas.