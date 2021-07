Eiza González y Luis Gerardo Méndez podrán votar en los Premios Oscar

ESTADOS UNIDOS.- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood invitó a los actores mexicanos Eiza González y Luis Gerardo Méndez a formar parte de la institución que vota en los Premios Oscar, que este año ha convocado a 395 personas de 49 países.

Del 46% de esas invitaciones se ha enviado a mujeres, el 39% corresponde a personas afroamericanas y más del 50% fueron para profesionales originarias fuera de Estados Unidos. Los invitados tendrán el privilegio de votar en los Premios Oscar del próximo año.

It's time to announce our new members! Meet the Class of 2021. https://t.co/17gbIEXOzJ #WeAreTheAcademy

Así reaccionaron los mexicanos

Entre los latinos, además de González y Méndez, destacan el mexicano-estadounidense Jesse Borrego y el brasileño Wagner Moura. También podrán ingresar los directores de fotografía chilenos Manuel Alberto Claro y Pablo Valdés, la diseñadora chilena de vestuario Muriel Parra y el maquillador español Nacho Díaz.

“Increíblemente honrado de convertirse en miembro de La Academia en un momento tan importante para la representación latina en la gran pantalla”, tuiteó Luis Gerardo Méndez.

Incredibly honored to become a member of @TheAcademy in such an important moment for Latinx representation on the big screen. #WeAreTheAcademy https://t.co/b0n5arrrCz

“Gracias, Academia. Lamentablemente, los latinos representan sólo el 4.6% en Hollywood. Tener 4 actores latinos en esta lista es un paso hacia una mayor representación. La representación importa frente y detrás de la pantalla. Me siento increíblemente honrada de unirme a este esfuerzo. ¡Salud!”, escribió Eiza González.

Thank you @TheAcademy. Latinx accounts sadly for only 4.6% in Hollywood. Having 4 Latinx actors in this list is a step towards more representation. Representation matters in front and behind the screen. I’m incredibly honored to join this effort. Cheers ???? https://t.co/SZC2zWouAd

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 1, 2021