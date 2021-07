Desafían la ley, al tener cocodrilos como mascotas

TAMAULIPAS.- A pesar de la ley establece penas hasta por 9 años de prisión a las personas que tengan en su poder cocodrilos de forma ilegal, en los últimos 7 años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha asegurado 30 ejemplares en el municipio de Victoria.

En tanto personal de Protección Civil Municipal, realiza trabajos para lograr la captura de dos cocodrilos que fueron vistos en el río San Marcos de esta capital, cuyos ejemplares se estima que escaparon o fueron dejados en ese lugar por alguna persona que los tenía como mascotas.

Para el Biólogo José de Jesús Pineda González, la aparición de cocodrilos en Victoria no es tema nuevo, ya que desde hace 10 años se sabe que algunas familias tienen cocodrilos en sus hogares como mascotas.

“El cocodrilo no es una especie endémica del río San Marcos, ya que no existe referencia de este tipo de fauna en este caudal, por lo que se presume que los réptiles que han sido vistos en el río se pudieron escapar de algún hogar cercano o fueron dejados en ese sitio, por alguien que los tenía como mascotas y por no poderlos controlar o alimentarlos luego que crecieron los dejaron ahí”, dijo. Existe información, dijo, sobre casos donde los cocodriloshan reclamado nuevos espacios y llegaron a zona distantes de sus hábitats principales que son las desembocaduras de los ríos Corona, Purificación, Pilón en la presa Vicente Guerrero.

“En ese sitio está detectada una colonia importante de cocodrilos en la zona cercana de la toma de rebombeo del acueducto Guadalupe Victoria, ubicado en la zona del municipio de Casas, donde el año pasado se registraron y documentaron dos ataques”.

El año pasado por la pandemia muchos lugares de visita y recreación como los ríos dejaron de ser visitados, lo que originó que en zonas del río Purificación en terrenos del ejido el Carmen, aparecieran cocodrilos, los cuales fueron vistos y documentados con fotografías por los lugareños. También se logró la captura de un cocodrilo más en el río que cruza el ejido Santa Rosa, del municipio de Güemez, el cual fue reportado por los habitantes de este lugar.

SE HA VUELTO MODA TENER COCODRILOS

El biólogo consideró como una moda en Victoria, tener cocodrilos como mascotas en las casas, luego que es muy fácil poder adquirir un ejemplar de ese tipo de forma ilegal.

Dijo que por tener la presa Vicente Guerrero muy cerca, facilita el comercio ilegal de estos ejemplares, los cuales algunas personas los han comercializado hasta en redes sociales como FACEBOOK, desde hace varios años.

“Esta situación ha provocado que al crecer estos animales escapen o las personas busquen deshacerse de ellos, ya sea entregándolos a las autoridades o dejándolos en algún arroyo cercano”.

POR ANTONIO DE LA CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN