TAMAULIPAS.-

No solo quiero ser candidato, quiero ser gobernador de Tamaulipas”, advierte Felipe Garza Narvaez, quien de esa forma se suma a la lista de aspirantes por Morena.

Consciente de que como él, son muchos los que buscarán la candidatura de ese partido para el 2022, pide que sean las encuestas las que lo decidan, y confía en que así será: “El presidente no va a andar poniendo gente, no lo creo es un demócrata de a deveras, él dice gánese los espacios con el pueblo que finalmente el pueblo es el que va a votar”.

En entrevista para EXPRESO hace un repaso de su currículum y de sus motivaciones para levantar la mano y participar en el proceso interno.

¿Le interesa la candidatura de Morena?

He expresado que no quiero ser candidato nada más, yo quiero ser gobernador de Tamaulipas lo digo con todo respeto y con toda fuerza porque me siento preparado para serlo, conozco Tamaulipas pero no nada más geográficamente, no fui repartidor de productos de tienditas, de algún refresco, no, conozco Tamaulipas políticamente hablando, conozco su geografía, sus municipios, trabajé en siete campañas políticas para gobernadores, para presidentes municipales donde fui delegado del PRI, donde estuve muchos años casi toda mi vida, y luego como delegado de la Profeco, luego en Segob, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Quiero ser el gobernador de Tamaulipas, quiero poner a su disposición mis conocimientos, no hago otra cosa que poner a su disposición el aprendizaje que tuve, si tienen a bien elegirme, el proceso y la ciudadanía, lo digo de cara a la sociedad, pero también quiero ser gobernador de Tamaulipas porque quiero trabajar de la mano del presidente (…) quiero gobernar para todos los ciudadanos, sin militancias políticas, yo siempre he creído que el partido nos acompaña hasta el día de la elección, en el momento en que te dan tu constancia de mayoría, en ese momento tienes que gobernar para todos, ahí se acaba el tema de las discusiones y se tiene que gobernar con todos y para todos, y quiero ser el gobernador de Tamaulipas porque creo que tengo la capacidad para entenderme con todos los alcaldes de todos los colores.

¿Ve las condiciones al interior de Morena para competir?

Voy a decir una palabra vulgar, pero para que no se vea esto como una vulgar ambición, de que quiero ser gobernador por mis vanidades, yo solamente pongo sobre la mesa el curriculum, quien es Felipe Garza, que ha hecho en su vida, qué me puede ofrecer, pero si hay alguien de Morena, de los aliados de Morena y de los demás partidos políticos que tenga algo superior a mi trayectoria, eso es la parte de su competencia. No vengo a Morena a ver qué le quito, vengo a ver qué le ofrezco y no soy partidario de los pleitos, y los pleitos hasta ganados son malos.

En el caso hipotético de que no ganara la candidatura, ¿aceptaría la invitación de algún otro partido?

No quisiera hablar así tan hipotéticamente, me gustaría que esperáramos, vamos a ver qué pasa, vamos a pensar que las cosas se están haciendo bien, el hecho que yo manifieste mi deseo no quiere decir que se lo esté quitando a otro, cualquiera lo puede hace y que muestre sus cartas y que diga por qué quiere ser, por qué quiere gobernar Tamaulipas como lo estoy diciendo yo, ya vendrán los detalles, ahorita solamente es la manifestación de un deseo, soy categórico al decirlo, ya vendrán las campañas, respetar esos tiempos, porque ya estamos en competencia con los demás partidos políticos, pero mi honestidad tiene que ser justamente lo que esté observando la gente, yo soy honesto en lo que digo y en lo que hago y la honestidad es un valor que tenemos de la congruencia y del respeto a nosotros mismos, yo no puedo pedir mañana piso parejo cuando yo se que no lo estoy haciendo, pierdes credibilidad, por eso les digo que los que quieran participar, que se separen de sus cargos que no haya la más mínima sospecha de que están haciendo las cosas mal, porque tenemos que predicar con el ejemplo.

¿Qué opina de la formación una posible alianza entre PAN, PRI y PRD?

Como del tema ideológico está prácticamente destruido porque los partidos políticos nunca lo fortalecieron, entonces la posibilidad legal es que se pueden coaligar, dirán algunos ‘cómo es posible como el agua y el aceite se junten’, pues sí se juntaron en esta alianza, a lo mejor aquí en Victoria donde Simón Torres de la Garza y el profesor Reyes Porras, que fueron priistas de los que formaron el partido fronterizo, no estuvieran de acuerdo en esta posibilidad pero existe, las leyes lo permiten, se pueden dar sí, pero pareciera que se crearon para detener otro proyecto y no para aportar grandes cosas, Morena tiene que consolidarse, sigue siendo un movimiento, traemos problemas, las dirigencia estatal, las dirigencias municipales, la organización interna, todo eso todavía está y yo deseo que lo hagan pronto, porque no hay que tenerle miedo a la competencia, cuando tú estás seguro de quién eres, no hay que temerle a la competencia.

¿Cuál va a ser su ruta hacia el 2022?

Estoy muy contento, alguien me hizo una entrevista, y de ahí otra, y me pidieron otra, y ahí vamos sumando y me permiten comunicarme con la sociedad, están abiertos mi Facebook, mi pagina, mi WhatsApp, se ha despertado un gran interés; me di cuenta que había un vacío y lo estamos llenando, ¿qué voy a hacer?, sí transitar por Tamaulipas en la medida de lo que se pueda hacer por los tiempos de pandemia, por los semáforos hay que ser muy cuidadosos, y hay una buena parte de los tamaulipecos que conocen mi trayectoria y la pueden ver, y si tengo que reunirme con ellos, lo haré.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón