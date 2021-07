No me voy a hacer a un lado: Héctor Garza

Cd. Victoria.- La tarde de este sábado, el actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía el tamaulipeco Héctor Martín Garza González habló sobre sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, de la que afirmó que ni se descarta ni se apunta.

“Lo que te puedo decir es que vas a tener un amigo gobernador de mi te acuerdas” dijo al reportero que le pregunto de sus aspiraciones.

En reunión con alrededor de 10 periodistas de Ciudad Victoria, el tamaulipeco añadió: “hoy a mí en particular me mueve y me motiva cumplir con la invitación que hizo el presidente de la República hoy mismo soy el titular de la Unidad de Administración de la Secretaria de Economía soy el único mexicano, el único tamaulipeco que ha tenido la honrosa distinción de administrar 3 de las 5 secretarias más importante del país, la SEP, Gobernación y Economía”.

Expuso que tanto lo quiero a Tamaulipas que cada fin de semana estoy acá y cualquier otro compromiso que se tenga después de ese compromiso que tengo de acompañar al presidente López Obrador en su aspiración por cambiarle el rostro y el sentido social a México para mi va ser de igual trascendencia como la que estoy viviendo con el presidente.

Considero que los escenarios en Tamaulipas son complicados pero también es una gran oportunidad, no todos los tamaulipecos somos corruptos, permítanme incluirme, maneje 700 mil millones de pesos y no me lleve ni un clip y la auditoría federal de la superior no me hicieron una sola observación.

“Te garantizo que como tamaulipeco tendré que tomar la decisión y si es dentro de un espacio donde yo pueda refrendar la confianza que me han entregado a nivel federal y que en su momento fui un hombre que abanderó la causa en Tamaulipas no voy a decir en términos coloquiales, no voy a decir que me voy a hacer a un lado, pero tampoco que me estoy apuntando” reiteró.

En relación a los demás aspirantes a la gubernatura y si se sentía con ventaja aclaro

“Ni ventajas ni desventajas simplemente yo creía en el presidente desde un principio desde que me invito, yo lo acompañe, en el 2006 yo andaba con él, en el 2008 construimos el gobierno legítimo, y luego construimos Morena, ahí hay fotos donde yo si andaba acá habrá otros que no andaba acá pero es legitima la aspiración, nada más que hay trajes que a veces no les quedan y hay que ponernos un traje a la medida pero ni por ser antiguo ni por ser nuevo”.

‘Hace 16 años López Obrador me invitó a acompañarlo, y hace dos años y 6 meses me invitó a su administración aparte yo estoy en el atardecer de mi vida difícilmente me puedo atrever a fallar ni a mis hijos, ni a mis nietos ni a mi familia ni a mis amigos no les puedo fallar, no les voy a fallar’.

“Ya definirá en su momento el partido quién será su abanderado pero por lo pronto yo sigo convocando a construir un camino del Todo Nuevo en Tamaulipas es un camino de esperanza, hay que construir el bienestar del pueblo “.

Por Salvador Valadez C.