TAMAULIPAS.- Rodolfo González Valderrama alza la mano -literalmente- al tiempo que confirma su interés en ser el candidato de Morena para la gubernatura de Tamaulipas.

“Aquí estoy”, responde cuando se le pregunta al respecto. El director general de Radio, Televisión y Cinematografía, rechaza que por el momento tenga pensado dejar ese cargo en la estructura del gobierno federal, para asumir otro que pudiera acercarlo más al estado.

La delegación de Bienestar por ejemplo no está en sus planes, como se ha especulado con insistencia: “Ni lo he buscado ni me lo han planteado”. Y su actividad laboral le sirve para reflexionar sobre su relación con Tamaulipas, y el perfil de que deberá tener quien represente a Morena en las urnas el próximo año.

“Los políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados, están tan arraigados que no pueden gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder”. González Valderrama, ex jefe de la Delegación Cuauhtémoc, vuelve con insistencia a la definición del perfil que requiere Morena para su candidatura, y Tamaulipas para la próxima gubernatura.

Porque en algún punto de la conversación con EXPRESO advierte que “el PAN no está noqueado” y su partido necesita tomarse en serio la contienda del 2022.

¿Está interesado en ser el candidato de Morena?

Aquí estoy, ya alcé la mano, sí me interesa, pero tampoco se me va la vida, yo estoy muy consciente de que tengo el derecho de alzar la mano pero ese derecho viene acompañado de una obligación, que es si no resulto, sumarme con quien resulte.

¿Va a participar en el método de selección, que serían las encuestas?

Sí, generalmente es a través de encuestas, pero la encuesta no es el único método, es más, por estatutos Morena privilegia el consenso, sería lo ideal que el candidato de Morena a gobernador de Tamaulipas o a gobernadora, resultara por consenso, significa que todos los que han alzado la mano se pongan de acuerdo y digan ‘vamos con fulana o con perengano’, y ya nos ahorramos la encuesta pero si no es así habrá que ceñirse a una encuesta.

¿Hay las condiciones para un candidato de unidad?

Yo creo que sí, incluso se puede utilizar un método mixto, ¿quiénes alzaron la mano?: 10 hombres y 10 mujeres,’vamos a medirlos, y que se queden los tres más altos hombres y tres mujeres más altas y ya con esos seis, en una mesa, pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo nos vamos a la encuesta y si no ya de una vez que salga la candidata o el candidato de unidad, están dadas las condiciones para evitar un divisionismo que resultaría altamente perjudicial para el proyecto de Morena en Tamaulipas.

¿Qué papel va a jugar el presidente?, muchos dicen que él va a elegir al candidato…

De entrada ni se mete, siempre él ha privilegiado el método del consenso y de la encuesta, siempre privilegiando el consenso y si no se logra, pues la encuesta y ahí no hay amistad que valga, colaborador que valga, es lo que diga, tal como salgan los números, hay que ser fríos en eso.

¿Conociendo ya a otros aspirantes, cómo ve sus posibilidades?

Yo te puedo decir, si me hago mi FODA, te puedo decir mis fortalezas, son que vengo caminando, soy fundador del Movimiento en Tamaulipas, he estado desde el 2014 haciendo trabajo de base, te puedo decir también que tengo muy claro el proyecto de lo que quiere el presidente, de lo que sería la cuarta transformación para Tamaulipas, yo te puedo decir: lo primero que hay que hacer, es el combate a la corrupción, separar el poder político del poder económico, el próximo gobernador o gobernadora debe renunciar a la intención de querer utilizar el presupuesto para sus fines personales o para formar un grupo político, o lo peor, un grupo económico para beneficiarse a él o a su grupo cercano.

El tema de la seguridad, educación, el tema de la promoción económico de la generación de empleo, eso yo lo tengo muy claro cómo lo puede hacer la cuarta transformación en Tamaulipas.

Pero también tengo mis debilidades, la principal es la que comentan unos, ‘es que es chilango, hace mucho que salió de Tamaulipas’, que no tengo un cargo de representación que porque esa es una forma de aterrizar, pero yo te diría al respecto, eso que se ve como una debilidad de Tamaulipas, desde otro punto de vista, desde otra latitud se vería como una virtud, porque muchas veces la historia ahí está, los políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados, están tan arraigados que no pueden gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder, y eso hay que cortarlo.

Rodolfo González Valderrama nació en Tampico en 1956; ahí estudió hasta la preparatoria (en el Instituto Cultural, donde coincidió por ejemplo con Rafael Sebastian Guillén Vicente, el Subcomandante Marcos), luego partió a la Ciudad de México a estudiar sociología y Ciencias Políticas. En la UNAM fue compañero del presidente López Obrador.

A pesar de su joven migración hacia la Ciudad México, su primer encargo público lo trajo de regreso a Tamaulipas, fue director del Centro de Estudios Municipales en el sexenio de Américo Villarreal Guerra.

¿Y su trayectoria política…? se le relaciona con el grupo de Ricardo Monreal…

Yo con el senador Monreal… nos veíamos todos los días en el posgrado de derecho, viene una relación desde estudiantes, posteriormente estuve también cerca de él cuando tomó la decisión de dejar el PRI y lanzarse por el PRD para la gubernatura, era el salto de la muerte y se hizo bastante bien, en ese momento yo fui designado por él, como representante del gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México y luego ya después me separé un tiempo justo cuando estuve en el Congreso y nos volvimos a encontrar cuando fue él designado, compitió por la entonces jefatura delegacional de Cuauhtémoc, entonces yo tengo una relación académica, política y de trabajo con él, pero desde que me fui yo a Tamaulipas, a formar el partido Morena desde las bases, ya no fue con él fue invitación expresa del entonces presidente de Morena que era el licenciado Andrés Manuel Lopez Obrador.

Pocos saben, pero yo conocí primero al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la Facultad de Ciencias Políticas, porque cuando yo llegaba, él salía, pero coincidimos un semestre.

Sobre su presencia en Tamaulipas, se ha mencionado mucho una posible llegada a la Delegación de Bienestar…

Yo hasta ahorita no lo he planteado, ni tampoco me lo han planteado, ni lo he buscado ni me lo han planteado, yo creo que el trabajo del actual delegado ha sido bien recibido, está bien evaluado porque como te digo, los indicadores objetivos son esos, muy objetivos, los números que está reportando José Ramón Gómez Leal han sido positivos y lo traen bien, hasta ahorita yo no veo que le hayan hecho alguna observación.

¿Seguirá este proyecto político desde su actual cargo?

Yo te diría, justo como lo habíamos dicho, hay otro tipo de arraigo que se puede utilizar en política, no es nada más el traer la tierra en la suela de los zapatos, como decía Reyes Heroles, el arraigo es un asunto más efectivo, más de corazón y de capacidad y de afectos, sobre todo en el caso de Tamaulipas porque el arraigo luego es sinónimo de complicidad con los grupos de poder locales, y a lo mejor eso es lo que no se necesita para la próxima elección en Tamaulipas, necesita alguien que pueda hacer un vínculo con la federación, alguien que pueda bajarle a la conflictividad entre el estado y la federación, y alguien que traiga muy claro hacia dónde va el país y por tanto hacia dónde debe ir el estado.

¿Qué va a hacer Morena si se necesitara una candidata mujer?

Candidatas mujeres ya desde ahorita yo te puedo decir en primer lugar estaría la senadora Lupita Covarrubias, que ya fue a las urnas, que conoce bien el movimiento, el licenciado Andrés Manuel la identifica muy bien porque Lupita ha venido caminando con él desde que estaba en el PRD; yo te diría también las que han pasado también por las urnas y que fueron reelectas, está la diputada Adriana Lozano de Matamoros, la gente nueva que se va incorporando, caras nuevas como Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo que acaba de pasar por un proceso bastante competido y salió muy bien, y luego también hay candidatas externas que vienen de otras formaciones políticas que pudieran aspirar legítimamente a obtener la candidatura de Morena el año que entra.

¿Como Maki Ortiz?

Maki que la acaban de expulsar, ella sería bienvenida en Morena si así lo decide, pero también está Leticia Salazar de Matamoros que también si ella decide caminar con Morena, también.

En Morena no somos misóginos. Acá hay futuro para las mujeres tamaulipecas, que quieran servir a Tamaulipas, no servirse de Tamaulipas ni mucho menos del presupuesto, hay futuro.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón