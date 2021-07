Más y más ‘destapes’

Cd. Victoria.- Secretarios, diputados, senadores, alcaldes y ex funcionarios de diferentes niveles han levantado la mano en los últimos días para ser considerados como candidatos para la gubernatura en el 2022.

Morena tiene la lista más larga, en el PRI poco a poco han ido apareciendo interesados, pero ceñidos a la posibilidad de una alianza.

Y en el PAN ha sido el gobernador quien ha marcado la pauta.

Con sus elogios en un evento oficial, Francisco García Cabeza de Vaca puso en la competencia a César Verástegui, su Secretario General de Gobierno.

“El Truco” es ingeniero y empezó su vida profesional en el rubro de la agricultura.

Desde ese sector incursionó en la política. Ya fue dos veces alcalde de Xicoténcatl, fue diputado federal y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Más recientemente, en un evento similar al de la semana pasada, el gobernador también tuvo palabras amables para Gerardo Peña, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, a quien durante casi todo el sexenio se le ha considerado como un fuerte prospecto para la sucesión gubernamental.

Peña inició el sexenio como Secretario de Bienestar Social y en el 2019 llegó al Congreso del Estado, donde fue designado coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación.

El otro panista en la competencia por la candidatura del 2022 es el alcalde de Tampico, Jesús Nader; el único de su partido de entre los municipios grandes, que obtuvo la reelección

El edil también comenzó la actual administración estatal dentro del gabinete, como Secretario de Administración.

Y en el 2018 renunció para buscar la alcaldía de Tampico, venciendo en las urnas a Magdalena Peraza, candidata del PRI.

Antes, ya había sido delegado del IMSS en Tamaulipas y diputado federal.

En Morena el grupo de aspirantes es más grande.

En los últimos siete días, tres personas militantes y simpatizantes de ese partido expresaron sus intenciones de manera directa.

Primero, el senador Américo Villarreal Anaya: “Yo estoy listo y si los tamaulipecos y las tamaulipecas que son quienes deben decidir de acuerdo a los procedimientos que tiene nuestra institución política y bajo esta metodología ellos manifiestan en estas valoraciones de encuesta que puedo yo servir a Tamaulipas lo haré con el mayor de los ahíncos y la mayor disposición por tener buenos resultados”, dijo a EXPRESO en una entrevista.

El senador, presidente de la Comisión de Salud, participó como delegado político de su partido en las elecciones de Sinaloa.

Después fue Felipe Garza Narvaez, ex delegado de la Secretaría de Gobernación, también anunció públicamente sus intenciones para el 2022: “No solo quiero ser candidato, quiero ser el gobernador de Tamaulipas”.

Garza Narvaez fue tres veces diputado local, y ocupó la Presidencia del Congreso.

También Rodolfo González Valderrama, el director de Radio, Televisión y Cinematografía, ya levantó la mano abiertamente.

“Aquí estoy, ya alcé la mano, sí me interesa, pero tampoco se me va la vida, yo estoy muy consciente de que tengo el derecho de alzar la mano pero ese derecho viene acompañado de una obligación, que es si no resulto, sumarme con quien resulte”, expresó y advirtió a los demás aspirantes que lo más importante es que Morena no se divida rumbo al 2022.

Igual que ellos tres, hay otros que también han mostrado interés desde hace tiempo, como Héctor Garza, el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, quien fue el primer candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en el 2016.

Desde entonces ha mantenido su presencia política en el estado, en busca de un segundo intento en las urnas.

También ha mostrado aspiraciones el diputado federal Erasmo González Robledo, quien recientemente ganó la reelección.

Y se ha incluido en las encuestas que miden el conocimiento y popularidad de los morenistas al alcalde de Madero Adrián Oseguera, y a Mario López de Matamoros; ambos obtuvieron victorias en las elecciones del 6 de junio.

Ante la posibilidad de que el Comité Nacional decida que en Tamaulipas la candidatura corresponda a una mujer, también hay una lista que ha comenzado a integrarse con posibles participantes.

En las últimas semanas ha sido evidente que la senadora Guadalupe Covarrubias ha intensificado su actividad y su presencia en redes sociales.

“La maestra” llegó al Senado en el 2018 cuando Morena obtuvo una votación histórica en Tamaulipas. Tiene antecedentes en el perredismo y es fundadora del partido en el sur del estado.

Tras su expulsión del PAN, el nombre de Maki Ortiz también suena con fuerza como posible candidata de Morena para el 2022.

A la alcaldesa de Reynosa la expulsó el Comité Directivo Estatal, que la acusa de haber apoyado la candidatura de su hijo para la presidencia municipal.

También se ha mencionado a la alcaldesa electa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien obtuvo el triunfo contra el PAN el 6 de junio.

Entre los priístas también hay interesados, pero sus aspiraciones dependen por completo de la decisión que tomen tanto el PRI como el PAN sobre la conformación de una alianza para pelear juntos por la gubernatura. En caso de que así se dé, sería Acción Nacional quien pondría un candidato.

Pero mientras tanto, hay personajes como Ramiro Ramos Salinas, que han mostrado su interés.

El ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso ha dicho explícitamente que le gustaría ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Lo mismo que Enrique Cárdenas del Avellano, ex alcalde de Victoria, quien quedó en tercer lugar en la pasada elección donde competía por la diputación federal del V Distrito.

A los partidos políticos les quedan cerca de seis meses para elegir a quienes los representarán en las urnas.

El proceso electoral 2021-2022 comienza formalmente en septiembre de este año, y en el mes de diciembre los partidos podrían llevar a cabo un periodo interno de precampañas para que en enero puedan tener perfilado a quien registrarán para competir en las urnas.

