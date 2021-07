Novio de YosStop acusa a medios de publicar información falsa

Gerardo González, novio de la influencer YosStop publicó un video en el canal de YouTube y en la plataforma de Instagram de la famosa youtuber donde se manifiesta ante las acusaciones que está enfrentando Yosseline “N” debido a su detención en la colonia Narvarte el pasado martes 29 de junio quien fue acusada el marzo pasado por la joven Ainara “N” por el supuesto delito de pornografía infantil.

En el video, precisó que “hay muchas dudas al respecto porque hay mucha información falsa alrededor” y dio un mensaje contundente a los medios de comunicación: “a los medios quisiera decirles, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa”, indicó el novio de la también actriz y asimismo señaló que Yosseline “N” es ajena a la situación por la cual ahora se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla ya que ella “solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy […] por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”. Además, González agradeció también a las personas que han apoyado y comprendido a la youtuber.

Asimismo, la Youtuber se habría pronunciado a través de sus Instagram Stories, manifestando que está detenida por mera terminología, no porque ella sea peligrosa para la sociedad o culpable de este lamentable suceso. “Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se lee en la historia compartida en la red social.

Esto después de que su hermano Ryan “n” o mejor conocido como “Rayito” a través de Instagram Stories pidiera respeto, comprensión y empatía para su familia, principalmente para su madre, quien se encuentra muy afectada por la detención de su hija Yosseline “N”.