Se pone en huelga de hambre por desabasto de medicinas en el ISSSTE

El médico familiar de la clínica del ISSSTE, Jesús García González , se declaró en huelga de hambre, por unas horas, por la falta de medicamentos.

Y también “ventiló” presuntos casos de corrupción que se genera con el pago de dádivas para que descansen doctores de base y no acudan a trabajar.

“Ya estamos hartos, de ineficiencia, prepotencia e injusticia… Sr presidente, ponga orden, sector salud ( Issste) , nos está matando. No se nos está dando el equipo que se necesita y tampoco se les está dando a nuestros pacientes, para estar equilibrados y compensados. Ya estoy harto en las condiciones infrahumanas en que nos hacen trabajar, no los entregan equipo, éste es el cubrebocas que compramos nosotros, no nos lo da la institución”, denunció.

La tarde de este martes se colocó una cartulina (en protesta ) por la falta de apoyo que se ha estado presentando por parte de la dependencia federal para enfrentar la batalla del Covid.

Por Mario Prieto