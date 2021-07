Se eleva a 36 las víctimas mortales en Surfside

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este martes las autoridades de Miami-Dade informaron la recuperación de 4 nuevos cuerpos en la zona de derrumbe en Surfside, aumentando la cantidad de muertes confirmadas a 36 víctimas, mientras 109 personas siguen desaparecidas.

Una nueva actualización sobre la operación de rescate en Surfside reveló el hallazgo de 4 nuevos cadáveres durante la tarde de este martes, ubicando la cifra de fallecidos a 36 personas, a 13 días de la tragedia. La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó que a pesar de las labores de búsqueda tuvieron que detenerse por dos horas debido a los rayos y ráfagas de viento de 30 millas por hora, los rescatistas recuperaron a 4 víctimas más.

Despite the arrival of inclement weather due to Tropical Storm Elsa, first responders continue working on the debris pile of the Champlain Towers building collapse in Surfside. pic.twitter.com/Gc12hdtu86 — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 5, 2021

“De las 36 víctimas mortales confirmadas, 29 han sido identificadas. Un total de 109 personas están reportadas como “potencialmente desaparecidas”, según información oficial.

Lavine Cava dijo que FEMA se ha mantenido en Surfside brindado asistencia a las familias afectadas y a quienes han decidido quedarse en esa zona. Además, expresó que gracias a las donaciones a través de la página web supportsurfside.org , entregarán tarjetas de regalo desde $2,500 hasta $5,000 a las familias numerosas para asistencia inmediata.

Asimismo, la Alcaldesa del condado Miami-Dade agradeció el apoyo que han recibido del gobierno federal e incluso dijo que el presidente Biden la llamó este martes y “envió sus oraciones y amor a los familiares y rescatistas”.

“Hoy también se realizaron los actos fúnebres de 7 víctimas de esta tragedia en Surfside.

Es importante recordar que la madrugada del pasado jueves 24 de junio, una parte de la torre sur del condominio Champlain Towers se desplomó inesperadamente, donde algunos pudieron ser rescatados con vida por las autoridades, mientras que ya se ha confirmado la muerte de 36 personas, incluyendo varios menores de edad.

El Departamento de Policía del condado Miami-Dade publicó los nombres de las tres víctimas adicionales que han sido identificadas:

#UPDATE 60: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/sYCJ45oWPH — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 6, 2021

Over 200 first responders from across the U.S. continue working on all areas of the collapse site at Surfside and have removed 4,207 cubic yards of debris as of this morning. pic.twitter.com/pznq2Zg0lg — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 6, 2021

CON INFORMACIÓN DE NOTICIASYA /IMAGENES: @MiamiDadeFire