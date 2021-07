¿Por qué fue hospitalizado Vicente Fernández?

GUADALAJARA.- Vicente Fernández ingresó el miércoles por la mañana a un hospital privado en Guadalajara, por lo que preocupó a seguidores; el cantante pasó la noche bajo supervisión médica.

Gerardo Fernández acudió la tarde de este miércoles, a la salida señaló a los medios reunidos, que su padre sí estaba hospitalizado, pero nada grave, y que posiblemente salga este jueves por la mañana.

La familia señaló que se debió a la revisión de rutina, y para tratar una infección gastrointestinal y otra en las vías urinarias sin dar más detalles.

El Charro de Huentitán de 81 años vive su retiro de los escenarios en su rancho Los Tres Potrillos, donde sigue al cuidado de sus animales, en especial de sus caballos.

El intérprete de Acá entre nos estuvo en el hospital privada de la capital de Jalisco, para una revisión de rutina y unos estudios en radiología, que lo mantienen hospitalizado.

El líder de la dinastía Fernández acude cada dos meses al nosocomio, a raíz del cáncer que tuvo en 2002, cuando se lo detectaron en la próstata, y luego en 2012, cuando tuvieron que extirparle el 40% del hígado.

Vicente Fernández “bromea” con su muerte

Hay que recordar que en 2015 apareció una imagen en redes, donde se muestra una foto sobre su supuesta muerte, a lo que Don Chente aclaró que ese uso de photoshop tuvo una mala intención, con el tiempo ya hace bromas sobre el tema.

“Quién me odia tanto que cada 8 días me está matando? Mejor que venga y me mate en persona. Ya les dije, cuando me muera, yo les aviso”, Charro de Huentitán

CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO