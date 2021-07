‘Sí quiero ser candidato a Gobernador’; Ramiro Ramos Salinas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ramiro Ramos Salinas reitera lo que ha anunciado desde hace algún tiempo, mucho antes de que se barajara la posibilidad de una alianza entre el PRI y el PAN: quiere ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Y la eventual coalición no modifica sus aspiraciones, aunque advierte que antes de pensar en una negociación, necesitan recoger la opinión de la militancia, y después explicar a los votantes por qué competirían juntos en el 2022.

“No es fácil hacer una alianza…”, explica,



¿Ve viable una alianza con el PAN?

Creo que debemos explicarle a la gente si debemos ir en alianza para qué, si no, no vale la pena, primero tenemos que decirle para qué vamos en alianza y si vamos solos también decir claramente por qué queremos ganar la gubernatura en Tamaulipas.



Hay voces del PRI que también plantean

una alianza con Morena…

Los políticos de Morena la mayoría salieron del PRI dede el presidente de la República hasta muchos de los actores políticos nacionales y estatales, entonces traen una dosis de lo que es el nacionalismo revolucionario de nosotros, es más, es una copia de muchas de las políticas de las que nosotros hicimos, no buenas copias, pero tratan de copiar el desarrollo estabilizador y lo que hicimos nosotros en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, en el PRI, por eso a veces las voces de Morena hacen el llamado al PRI, y en el caso del PAN pues lógicamente ven nuestra eficacia, y les resultó porque en algunos distritos donde ganaron por los picos de nosotros del PRI, diputados federales del PAN, entonces somos atractivos para los dos partidos y eso es bueno.

En lo personal, ¿qué te gustaría más,

una alianza con el PAN o con Morena?

Yo en lo particular creo que el PRI se basta solo para ganar, sinceramente, sin embargo no descarto la posibilidad de ir en alianza, no quiero hablar ni decir con cuál partido, te voy a decir por qué, yo como ex presidente del Partido y ex secretario del CEN, tengo la obligación de ser respetuoso también de lo que opinen los compañeros de la Comisión Política permanente, del Consejo Político estatal y nacional, yo preferiría escuchar más voces y no solamente la mía para que definiéramos si vamos en alianza y con quién.

¿Te interesa ser candidato a gobernador?

Sí definitivamente sí, y estamos a pocos meses, el segundo domingo de septiembre inicia el proceso, y no basta con querer, sino con saber y poder, muchos quieren y qué bueno, es una aspiración de cualquier ciudadano, ser gobernador, sin embargo se requiere no solamente ese deseo, sino también el conocimiento, la capacidad de trabajo, la visión de futuro y tener una historia que puedas convencer a la gente para que el electorado pueda voltear a verte y seas una persona competitiva en el proceso electoral.

¿Te gustaría ser candidato

solo del PRI o de una alianza?

Definitivamente las alianzas ayudan y son muy útiles pero las alianzas se tienen que hacer con toda la sociedad, te voy a compartir un dato: en esta elección pasada de cada diez electores, solamente votaron cinco, ¿dónde están los otros cinco? no votaron ni por Morena, ni por el PAN, ni por ningún otro partido, ahí están, hay que ir por ellos, yo primero lanzaría el mensaje de que hay que ir en alianza con esa sociedad que no salió a votar, me queda claro dónde están y se a qué extractos sociales pertenecen, si vamos por esos cinco y recuperamos uno o dos de los otros cinco, podemos ganar la gubernatura, en ese sentido mi estrategia sería ir por ese electorado para poder ganar la elección.

Considerando los nombres que ya se manejan,

¿cómo ves tus posibilidades?

Me siento como en la otra ocasión en el 2015 que levanté la mano y que en ese tiempo no había opción de una alianza, me siento dentro de un espacio en donde están avaluando perfiles y personas, creo que ahí estamos en ese escenario, sin embargo me siento ahora con mayor capacidad, con mayor experiencia, me siento listo para competir y creo que el partido, o los partidos si vamos en alianza, deben seleccionar no solamente al que quiere sino al que puede y sabe resolver problemas para poder ganar la elección y en ese sentido me siento cien por ciento listo para competir.



En una eventual alianza PRI-PAN,

¿ves viable que lancen a un candidato priista?

Siempre es complicado, si te decía que es difícil el tema de una regiduría, una sindicatura, el tema de una diputación local, pues más con una gubernatura, ahí esta la historia, nuestra candidata a gobernadora de Chihuahua del PRI declinó por la candidata del PAN, se ganó finalmente la candidatura del PAN, es difícil el tema porque es una sola posición, en toda la historia de Tamaulipas yo creo que vamos a tener una elección con solamente una posición, siempre las gubernaturas iban con alcaldías y con diputaciones. No hay nada más que negociar, nada más vamos a ser siete u ocho, espero estar

ahí en esa lista, entonces es complicado no es fácil ya no hay mucho tiempo tampoco, pero creo que se debe de tener la altura de la necesidad de Tamaulipas, ver el diagnóstico de la entidad y tomar la mejor decisión para que sea el mejor para que nos vaya bien a los tamaulipecos, que es lo que nos debe interesar a todos.

¿Cómo ves a las otras figuras priístas?

Todos son amigos y todos son personas que tienen sus historia y sus potencialidades, todos tenemos de alguna u otra manera algo que aportar, en mi caso yo siempre he estado en tres espacios: tengo una historia academia probada de que he sido maestro universitario, por más de 25 años he logrado tener un doctorado y estar en activo; también he podido generar empleos y tener mis propios negocios; y también me he desempeñado en el servicio público y más sobre la parte partidista, yo creo que cada uno de los que participemos debemos exponer nuestra historia y que sea la mejor historia la que triunfe, la que sea más efectiva y que pueda conectar mas con la ciudadanía.

Más allá de tus aspiraciones,

¿cómo ves la marca Morena en el 2022?

Yo lo veo como una marca en el gobierno, es un gobierno que hace campaña desde el mismo gobierno, no desde el partido, no tiene partido, nosotros teníamos un partido y éramos gobierno y hacíamos reuniones de los priístas con el gobierno, y cuándo han visto reuniones efectivas a lo local y lo federal entre el partido y el gobierno, es uno solo, un gobierno que hace campaña por un partido y eso le beneficia a los candidatos de Morena, toda la imagen la influencia de gobierno se está cargando al partido y eso no está bien, pero la gente va a procesarlo en los siguientes meses y los siguientes años y en ese sentido creo que vamos a ser a una competencia yo espero en tercios que es lo mejor que se necesita para alcanzar la equilibrio. Entre tres opciones electorales, o tres alianzas quizás, eso puede ser un escenario, pero también se puede cerrar a dos pero también puede ser una posibilidad.

¿Se le puede ganar?

Claro que se le puede ganar ya se le ganó en Chihuahua, en Querétaro, en San Luis Potosí, y perdieron en la Ciudad de México.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Expreso-La Razón