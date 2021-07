Brinda ayuda ex presidente de Canaco a comerciantes

Altamira.- El ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Altamira, Adrián Olvera Tavera dio conocer, que ha apoyado a comerciantes de la comunidad Lomas del Real a comercializar pan casero y sal.

Debido a que estas personas son de escasos recursos y no tienen la facilidad de comercializar los productos que realizan se traslada a esta comunidad y lleva a Altamira los productos para ofertarlos a través de sus redes sociales personales.

“Me he dado a la tarea de traer pan y hemos apoyado a una familia, en un rato me traje 800 piezas, hay otra familia que tiene su sal ahí y nunca la han comercializado por kilos y ahorita la están pulverizando por grano, hay mucha gente que quiere un kilo o dos y por no ir hasta Lomas del Real no saben dónde conseguirla, también lo publiqué y tuvo éxito casi 200 kilos de sal, la gente sigue pidiendo”.

Reiteró que es una actividad que no le interesa dar a conocer, sin embargo, es algo que se platica en dicha congregación y en el municipio de Altamira, prácticamente es un secreto a voces a día de hoy, la única finalidad que tiene es ayudar a la ciudadanía en el consumo local.

Señaló que Lomas del Real es una tierra de gente trabajadora, ha conocido a diferentes familias que se dedican a diversas actividades, entre ellas a la elaboración de pan y sal.

Confirmó, que mientras él pueda trasladarse a la comunidad mencionada tendrá toda la disposición de traer los productos a la zona sur del Estado para apoyar la economía de estas familias.

Por Javier Cortés