Establecen precio fijo para el agua de botellón

A partir del día sábado el precio del agua de botellón tendrá un precio fijo en las purificadoras que conforman una federación la cual tiene integrantes de la zona sur de Tamaulipas.

El presidente de esta confederación, Marco Antonio Delgado Fuerte dio a conocer que de acuerdo a los elevados costos de insumos, materia prima, las inversiones para reparar su equipo tras los estragos del agua salada, han tenido que unificar un solo precio, sin dejar a un lado la calidad con la que seguirán surtiendo del vital líquido.

“Aumentar el botellón a 25 pesos y la venta y ventanilla a 18 pesos, este aumento es debido a los materiales, gastos de reparto, la sal que últimamente el agua ha salido salina y daña la membrana, la energía, eléctrica, son las razones que se expresan”.

Este grupo de empresarios lo conforman 56 personas, las cuales llegaron a acuerdo mutuo y establecieron esos precios, sin embargo, otros empresarios que no están dentro de la federación darán mucho más caro el precio, sin importar las afectaciones que le generen al bolsillo de la ciudadanía.

Informó que ellos durante más de 10 años no habían subido el precio del agua, habían intentado unificar el precio pero no se lograba, pero ahora trabajando de la mano lograrán este hecho histórico, esperando que los consumidores comprendan lo que conlleva.

“No nadamas es un costo que le pueda mencionar, hay materia prima, insumos, energía eléctrica, empleados, tiempo de trabajo, pero yo creo que un 30 por ciento ha aumentado en todo esto y me quedo corto”.

No descarta que la ciudadanía discuta este aumento, pero espera que pronto se tome con regularidad y sobre todo haya aceptación, para que se pueda tener un precio estándar en Tampico, Madero y Altamira.

La federación buscará regular, hacer un censo de los distribuidores de agua para todos se vayan agregando a esta agrupación.

Por Javier Cortés