Estudio sugiere que tomar dos cervezas diarias es saludable

ESTADOS UNIDOS.- Moderate Consumption of Beer and Its Effects on Cardiovascular and Metabolic Health: An Updated Review of Recent Scientific Evidence, del Spanish National Research Council (CSIC), hace una revisión de investigaciones sobre el tema y defiende el consumo de la bebida.

De acuerdo con los estudios revisados, el consumo moderado de alcohol puede reducir el riesgo de diabetes en los hombres. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol se considera un factor de riesgo de diabetes tipo 2, que puede desencadenarse por un deterioro de la tolerancia a la glucosa.

En la investigación ‘se receta’ consumir una o dos cervezas diarias en el caso de los hombres, y en mujeres, una.

Otro hallazgo sobre los beneficios de la ingesta moderada de cerveza siguiere que se reduce el riesgo de tener alteraciones cardiovasculares, y se evitan fracturas o desgaste óseo en personas de la tercera edad. Además, no parece estar asociado con la obesidad general o abdominal.

También se aclara que los beneficios para salud asociados al consumo de la bebida alcohólica están modulados por características como el estilo de vida, el género, la edad y características genéticas.

