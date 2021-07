+ Los partidos políticos, sin control; pocos militantes ‘pelan’ a sus dirigentes

Los procesos para la renovación de dirigentes partidistas estatales iniciarán (formalmente) enseguida que el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) resuelva todas y cada una de las 85 impugnaciones presentadas en tiempo y forma. O sea, después del 20 de agosto próximo.

No antes, puesto que ellos firmaron los recursos de inconformidad.

De cualquier forma, hacia el interior de los siete membretes –cinco con registro oficial y dos sin el–, se observan barullos. Unos, quizás urdidos por las mismas dirigencias, para así sabotear a sus opositores domésticos, con el rollo de privilegiar la democracia. Y otros, provocados por los grupos que condician asir el control partidista.

Lo cierto es que actualmente pocos cuadros ‘pelan’ a sus dirigentes. Y hasta apuran su salida, los más, acusándolos del descalabro sufrido en las urnas; o por su exclusión en las nominaciones.



En pocas palabras, los partidos lucen ‘descabezados’.

A esto obedece, precisamente, la presión de la militancia, que reclama su derecho a participar en los procesos relevistas rehusando a disciplinarse como siempre lo hizo, a los propósitos centralistas por, al menos, un par de razones:

1) El hipotético arribo de nueva camarilla a la estructura dirigente; y

2) La presunción de que otra vez se le negaría cabida a quienes no les sean afines a ésta, aun compartiendo ‘principios ideológicos’. (sic)

Más ahora cuando empieza a enardecerse el ambiente con rumbo a la contienda gubernamental del 2022.

En fin, vayamos por partes:



Movimiento Ciudadano (MC):

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, aún es el coordinador estatal del membrete naranja (por instrucción directa del dueño de la franquicia, Dante Delgado Rannauro); pero él mismo reconoce que no podría compartir su tiempo como diputado local (plurtinominal) y dirigente partidista.

Y quien le sirve de comparsa para magnificar su salida, es su amigo el regidor Gerardo Valdez Tovar, al decir que ‘es mínima la posibilidad de que continúe al frente’, siendo que éste por recomendación de Gustavo, sería el relevo.



Movimiento Regeneración Nacional (morena):

Enrique Torres Mendoza de facto es su dirigente estatal, aunque como la caca del perico, no huele ni hiede. En la contienda anterior nadie lo tomó en cuenta. Ya ve usted que Erasmo González Robledo, en complicidad con Mario Martín Delgado Carrillo, se agandallaron las candidaturas.

Su relevo está anunciado desde hace tiempo. Lo ansían los militantes más comprometidos con la 4T, aunque también sospechan que el dirigente nacional de morena ‘$ubastaría’ la dirigencia al mejor postor, por lo que, sé bien, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán tratará de impedir no sólo la imposición, sino igual desenmascar a la camarilla de mercenarios.

La opción más clara para el relevo es Nora Hilda de los Reyes.



Partido Acción Nacional (PAN):

Luis René Cantú Galván alias ‘El Cachorro’ –próximo a estrenarse como diputado local (plurinominal)–, tras su fracaso como dirigente estatal dejará el cargo en manos de quien decida su patrón. Y no tendrá, por cierto, mano en la designación de su propio relevo.

Sus ínfulas de autosuficiencia, gritos, desplantes retadores, soberbia y prepotencia –que tanto elevaron, también, a sus colaboradores–, de pronto se desmoronaron, pues bien sabe que en la LXV Legislatura se medirá con diputados que sí le saben al tema cameral.

Respecto a su relevo, tampoco meterá mano. Solamente dicidrá el alto mando estatal del abiceleste.



Partido Revolucionario Institucional (PRI):

Edgar Melhem Salinas no anticipa ni adelanta vísperas, porque claramente él entiende que la decisión (de relevarlo) corre a cargo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Aún así insiste en cohesionar a los cuadros para enfrentar el proceso sucesorio sexenal.

Hay voces que exigen su renuncia inmediata (ante los resultados de la contienda próxima anterior), con el propósito de privilegiar a un aspirante a la candidatura gubernamental, pero sin considerar que se requieren no sólo ganas, sino liderazgo, experiencia, madurez política y presencia social.

En octubre próximo, Edgar asumirá como diputado local. Y quizá antes se dé su reemplazo o posteriormente, según los tiempos partidistas.

Y como relevistas se habla de Enrique Cárdenas del Avellano y Carlos Morris Torre, aunque podría haber sorpresas.



Partido del Trabajo (PT):

Como siempre, será quién decida Alberto Anaya Gutierrez, el propietario de la franquicia que inventó Carlos Salinas de Gortari hace más de tres décadas.



Los demás:

Patido de la Revolución Democrátiva (PRD): Otra vez serán ‘Los Chuchos’ los que impongan dirigente estatal.

Respecto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en escena un grupo de ex militantes priistas que dice buscar la reivindicación de Tamaulipas.

Lo encabezan Manuel Muñoz Cano y César García Coronado, quienes van por la dirigencia de este membrete.

Y me pregunto:

¿Con qué propósito, si el partido no cuenta con registro?

¿Acaso por buscar una alianza con morena a cambio de posiciones en el Gobierno estatal?

¿O con el PAN, para sumarse a una probable coalición entre éste y el PRI, el PRD y PT?



Consulta

El próximo uno de agosto se llevará a cabo la consulta popular para decidir si procede o no el enjuiciamento a los ex presidentes, por delitos cometidos durante su ejercicio constitucional.

Sin embargo, escasa difusión le ha dado al evento el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova Vianello –encargado del proceso–, por así convenir a sus intereses.

Lo peor del caso es que exige una participación ciudadana mayor a 37 millones de votos –acorde al listado nominal que suma 93 millones 528 mil 473 electores–, para ser vinculante a proceso, siendo que, apenas un 50% (más/menos) participa en las contiendas.

O sea, alrededor de 41 millones de ciudadanos inscritos en el listado.

Y hasta eso, por todos los partidos.

¡Vaya, entonces, la ruin patraña del INE!, porque si en un proceso de gran envergadura como el electoral (próximo pasado) no pudo evitar que la marca morena se alzara con tantos triunfos, ahora nuevamente obstáculos le pone a la 4T.

Enseguida le pregunto, a Usted, amigo lector:

¿Está o no de acuerdo con que se enjuicia a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto?

Obviamante, por delitos de lesa humanidad

Ahí están las miles de víctimas que mendigan, todavía, la aparición de los cuerpos de sus familiares.

También miles de obreros, despedidos por la connivencia patronal con funcionarios gubernamentales.

Y la pléyade de jóvenes que tuvieron que abandomar sus estudios por falta de apoyo, en los niveles medio superior y superior, valiéndole madre a las autoridades.

En fin, este uno de agosto, bien vale la pena votar para llevar a juicio a los ex presidentes, aunque el INE se oponga.

Mi recomendación: Salga a votar, en favor o en contra, pero hágalo.

Cicuta

Las estadísticas que proporciona cotidianamente la Secretaría de Salud, en relación a contagios y decesos por Covid-19, son tan sólo números duros.

Y siempre con la misma letanía de recomendar el uso de cubrebocas y de gel antibacterial, guardar la sana distancia y evitar convivios.

Pero no profundizan acerca del peligro.

¿Por qué?

Se supone que Tamaulipas presenta (ya) un riesgo mayor, con nuevas variantes de coronavirus, pero está autorizada la actividad para convivencia en parques, jardines, palapas y salones de fiesta, pese al peligro infeccioso donde, precisamente, se han detectado la mayoría de casos.

¡Cuidado!