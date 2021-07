Piden aficionados de Tigres salida de Miguel Herrera

Previo al arranque del Apertura 2021, el equipo de Tigres se encuentra realizando una gira de pretemporada por el estado de Texas, en Estados Unidos. La preparación ha servido como una antesala para ver el esquema táctico que utilizará el nuevo estratega de los felinos: Miguel Herrera.

Uno de los juegos que se pactó fue especial para el Piojo, pues se medía ante el América. Herrera se vería cara a cara con algunos de sus ex dirigidos tras haber salido de la institución de Coapa el pasado diciembre. Los resultados de pretemporada no han sido para nada favorables para el técnico mexicano, pues sacó un empate ante Chivas y cayó por la mínima ante el América, la situación no ha caído nada bien dentro de los aficionados de Tigres quienes ya han manifestado su descontento en redes sociales con el hashtag #FueraPiojo.

El movimiento en contra de Herrera no es nada nuevo, pues cuando llegó a dirigir al América los aficionados de las Águilas atacaban al estratega cuando los resultados salían negativos. La manifestación de descontento, aunque acompañada por diversos memes sobre la no convocatoria de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin -quienes se encuentran en Japón para los Juegos Olímpicos- se llegó a hacer tendencia en la red social de Twitter.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO