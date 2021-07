Tercera ola golpea a los jóvenes

Tamaulipas.- Las cifras de contagios y fallecimientos que día con día reporta la Secretaría de Salud con- firman que la tercera ola del Covid-19 ya está en

Tamaulipas.

Este repunte se ha concentrado sobre todo en la población más joven, lo que se debe en parte a que son quienes todavía no acceden a la vacuna, pero también a que son los más activos tanto laboralmente como so-

cialmente.

Las estadísticas no dejan mentir. De los 1,071 contagios reportados por la Secretaría de Salud entre el 5 y el 9 de julio, 671 el62.65 por ciento han sido de personas

entre 1 y 40 años de edad.

El primer gran pico de la enfermedad ocurrió en el verano del 2020, durante los meses de julio y agosto, cuando se contagiaron más de 18 mil tamaulipecos y murieron 1,830 pacientes.

Luego vino una reducción gradual que en octubre y noviembre alcanzó su punto más bajo con 3,279 casos y 3,461 casos respectivamente.

Pero en el mes de diciembre comenzó el primer repunte del coronavirus en Tamaulipas, las fiestas decembrinas ocasionaron que vol- vieran a dispararse los contagios: 4,313 en diciembre y 6,851 en enero.

En ese mes, el primero del 2021, se registraron 657 fallecimientos.

Esa segunda ola aminoró a partir del mes de marzo, lo que permitió acelerar la reactivación económica en Tamaulipas e incluso permitió abrir los destinos turísticos durante la semana Santa.

Entre marzo y mayo se contabilizaron 5,639 contagios y 648 decesos.

Pero en junio comenzó lo que ahora ya se califica como la tercera ola del Covid-19 en Tamaulipas, que obligó a la Secretaría de Salud federal a poner al estado en semáforo naranja, y a la Secretaría de Salud estatal a retroceder a los 16 principales municipios a la fase 1.

Durante el mes pasado, se sumaron 4,719 contagios a la lista, una cifra que no se registraba precisamente desde principios de año; y en los primeros nueves días de julio ya iban 1,788 casos, por lo que podría superarse la cantidad del mes pasado.

Esta tercera ola que impacta a Tamaulipas es distinta a las anteriores, principalmente porque ahora se han incrementado los contagios entre los jóvenes y los niños.

Tanto así, que la Secretaría de Salud estatal hizo un llamado específicamente para esta población, para que acate las medidas sanitarias y así pueda reducir la transmisión del virus.

Gloria Molina Gamboa, pidió a los jóvenes “evitar salidas innecesarias, fiestas o sitios aglomerados, tener especial cuidado con los más vulnerables a complicaciones graves, que los jóvenes no se confíen y atiendan recomendaciones como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de ma- nos y la sana distancia”.

También se ha pedido a los padres de familia que cuiden a los menores, pues en las últimas semanas se ha evidenciado que cada vez son más niños los que resultan contagiados.

El incremento en el número de contagios de Covid-19 en Tamaulipas afortunadamente no se ha traducido en una nueva saturación de los hospitales de la entidad.

Pero sí se ha presentado un fenómeno muy claro: han empezado a ingresar hospitalizados pacientes más jóvenes de entre 30 y 50 años de edad.

Vicente Flores, director del Hospital Regional de Alta Especialidad, informó que el área Covid se mantiene estable con un promedio de 10 a 11 pacientes, cuando en el pico más alto, la cantidad de internados llegó a ser de 27 pacientes.

La baja ocupación permitió al HRAE volver a abrir las áreas generales de atención, sin embargo se siguen tomando todas las precauciones para quien es hospitalizado fuera del área Covid, por ejemplo debe entrar con una prueba negativa.

Carolina Rodríguez, doctora del Hospital General, dice a EXPRESO, que aunque han repuntado las atenciones, los casos son ahora menos graves, lo que se debe en buena medida al avance en la vacunación.

“Si llegan pacientes a consultar pero son pacientes estables, nosotros no hemos recibido graves, los contagios nuevos traen cuadros de resfriados menos intensos, ya no se están complicando tanto, yo creo debido a que la mayoría de las personas de la tercera edad y los adultos jóvenes, ya están vacunados”.

Esa vacunación permite que no haya tantos cuadros clínicos graves, insistió. “Si vuelven a contagiarse el cuadro clínico es menos grave, favoreció la vacunación y esperemos que los casos sean todavía más leves o que no se estén presentando tan frecuentemente con la vacunación”. Pese a esa visión que tiene, la doctora insiste, “hay que seguir con los cuidados y las medidas para que esto se controle”.

Consultado por EXPRESO, El epidemiólogo, Daniel Carmona Aguirre, ha advertido que el hecho de que las personas estén vacunadas no debe traducirse en un relajamiento, puesto que la persona, todavía sigue sien- do un transmisor del virus, recalcando que la vacuna sólo aminora los síntomas, dejando de hacerlos agresivos.

“En estas nuevas variantes, una persona va a infectar a seis, entonces es por eso que aunque haya un alto porcentaje de vacunación, los brotes de COVID no cesan, puesto que el virus se está portando de una manera más agresivo, más transmisible”.

Y es por eso que en municipios como Victoria, Tampico o Reynosa, diariamente se registren altos números de contagios, ya que aunado a la mutación de la enfermedad, la movilización que hay en estas ciu- dades y en últimos días, es un factor importante para que sean punteros en infecciones.

“La pandemia no ha terminado, no relajemos las medidas porque podríamos llegar a tener otro pano- rama semejante al que tuvimos en verano del 2020”, apuntó.

En el mismo sentido se ha pronunciado la autoridad federal; el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que son los más jóvenes los que están siendo afectados por la epidemia.

“Si hay más contagios de jóvenes es porque hay un relajamiento de la disciplina porque estuvieron mucho

tiempo encerrados, ahora se reúnen más con amigos, de ahí vienen los contagios. Aún cuando ellos tienen

más defensas hay que seguir tomando precauciones “, señaló.

“Ellos tienen más resistencia al Covid pero también aunque hay más contagio, se está reactivando la pan- demia en algunos estados, no hay incremento en fallecidos porque ya se avanzó en la vacunación”, indicó.

La Secretaría de Salud federal de hecho, ha reconocido que el país está ya en la tercera ola del Covid-19.

Y Tamaulipas forma parte de los estados más afectados.

Son la CDMX y Edomex, las entidades que tienen mayor cantidad de casos activos con 3 mil casos es- timados. “Seguidas de Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Sonora, como las entidades con más de mil casos activos, concentrando el 85 por ciento de los casos activos del país”, indicó la depen- dencia federal.

Al 9 de julio en Tamaulipas había 2,400 activos, una cifra que no se presentaba desde el invierno pasado. Matamoros, Victoria y Tampico son los municipios líderes en ese rubro.

ACECHA VARIANTE DELTA

En los últimos días, Tamaulipas ha detectado cerca de 45 posibles casos de la variante Delta de covid-19, pero hasta el momento ninguno ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.

Los posibles contagios se han reportado en Matamoros, Reynosa, Rio Bravo, Tampico y Victoria, según lo dicho por la Secretaria de Salud.

Actualmente, en la entidad se ha confirmado la presencia de las variantes Beta, Alpha y Gamma.

La preocupación de la autoridad es que los cruces internacionales pudieran importar el virus de la variante Delta.Según el Consorcio Mexicano de Vigilancia

Genómica, que revisa a detalle la presencia de mutaciones del virus, el último muestreo publicado que se realizó en Tamaulipas arrojó que el 27.27% de las pruebas recolectadas correspondían a pacientes portadores de la variación Alpha (B.1.1.7) conocida como la bri- tánica; y otro 27.27% correspondían a pacientes portadores de la variación Gamma (P.1) me- jor conocida como la brasileña.

Ambas están consideradas por la autoridad sanita- ria como “variantes de preocupación” por su alto índice de contagio. La británica tiene una transmisión 29 por ciento más rápida y la brasileña un 38 por ciento.

Aún con vacuna; hay que cuidarse

Por las actividades propias del trabajo desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, siempre estuve expuesta al virus, la vida de reportera obliga a buscar en la calle información sobre la pandemia que está afectando al mundo.

En mi cabeza no cabía la mínima idea de un contagio, a estas alturas de la pandemia, ya vacunada, pensaba que el riesgo era menor, aunque no por ello dejaba de cuidarme.

Tras 16 meses de plasmar historias de cómo el Coronavirus arrebató la vida a miles de personas en Tamaulipas, de cómo los héroes de la salud lucharon y siguen luchando por recuperar la vida o estabilidad de cientos y cientos de pacientes, jamás imaginé, que tendría que contar mi historia.

Y no lo imaginaba porque en la primera embestida del SARS COV-2 siempre salía protegida; con cubrebocas y respetando todas las medidas dictadas como uso de gel, la sana distancia y salir solo lo indispensable.

Vino la segunda ola de la Covid-19 y mi paso dentro de los reportes diarios se mantuvo inalterable, librando el riesgo.

Incluso cuando se dijo que había una estabilidad y que los casos iban a la baja, me alegré, pensando que al fin regresaría la nueva normalidad.

En ese periodo de tiempo entre estabilidad y vacunación, como cincuentona que soy, me tocó vacunarme contra el virus, no olvido que fui feliz cuando mi papá se vacunó –aunque él no salía para nada de casa, igual que mis hijos- la vacuna fue un respiro.

Como profesional dentro del magisterio estatal, opté por ponerme la vacuna de los maestros, la Cansino. Iba invicta… iba porque a pesar de los cuidados, de usar siempre el cubrebocas, de traer siempre gel en mi bolso y a la mano, una madrugada el virus alertó mi sistema nervioso.

Un martes sentí temperatura por la noche, al siguiente día dolor de cabeza y cuerpo, fui al SIMI, por no dejar; una gripe fue el diagnóstico médico y el consiguiente medicamento a base de inyecciones.

Sin embargo pese a mostrar una leve mejoría la noche del viernes una tos seca y descubrir que había perdido el olfato y el gusto fue determinante para ir y hacerme la prueba, me dio pánico solo de pensar en ser portadora, pero fui valiente.

¿En dónde me contagié? Ni idea tengo, a lo mejor en algún restaurante, -son los únicos lugares públicos que visito-, lo que sí es muy cierto es que con vacuna y todo tipo de cuidados el virus puede entrar a tu sistema y hacerte tambalear.

Por Staff