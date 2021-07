Furtivas apariciones

TAMAULIPAS.- Apenas culmine el periodo de las impugnaciones interpuestas por algunos partidos políticos que aún no aceptan del todo su derrota marcado para el 20 de agosto, casi de inmediato comenzaran los cambios en las dirigencias de los comités estatales, algunos obligados por el fracaso que representaron en la pasada elección, salvo el de MORENA que salió avante sin embargo se prevé que se registre también cambio directivo.

Sin duda alguna que el partido en el poder estatal removerá a su titular LUIS RENE CANTU GALVAN aunque éste asegura que permanecerá aun al frente no obstante que pasará a tomar una curul en la próxima legislatura por la vía plurinominal.

De sobra es sabido la soberbia con la que actúa el también llamado “cachorro” actitud que presume y que finalmente lo llevó junto a su partido a sufrir estruendosa derrota electoral. Los números ahí están, no mienten desastroso su papel y es por lo mismo que su salida está más que cantada aunque “el cachorro” siga insistiendo en que habrá de quedarse.

Después del cambio se entrara ya de lleno en planear y organizar lo relativo a la sucesión y con ello a la búsqueda del candidato o candidata del partido a la gubernatura del estado, aunque en esto depende y mucho lo que diga el Jefe Político del Estado como primer panista que es.

Sin duda luego de lo hecho en la elección pasada donde fueron derrotados prominentes panistas algunos de ellos con clara etiqueta de candidatos a la gubernatura la situación es sumamente distinta pues los magros resultados obtenidos obligaron a modificar los nombres de los posibles candidatos así como la planeación y las expectativas de cara a la sucesión.

El tiempo avanza y es fecha que no se ve un listado claro de candidatos por parte del bando albiceleste respecto al tema sucesorio, los hay ciertamente pero la mayoría sucumbió de fea manera en las urnas en la elección del seis de junio y eso aquí y en china nomas no es bien visto y por ende no prospera, al tiempo.

En tanto el bando morenista aún sigue festejando aunque no por ello dejen a un lado el camino de la sucesión tema en el que por cierto sigue levantando toda clase de diferencias hacia el interior del partido. Hasta ahora no se ve claro quien vaya a meter orden en el desgarriate grupal que traen los morenistas quienes tienen como a su peor enemigo en ellos mismos.

Si bien es cierto que se llevaron lo mejor de la elección anterior también es cierto que las reyertas internas están a todo lo que dan, lo más grave del caso es que es más fácil que se incrementen las riñas entre ellos a que haya una solución que beneficie al partido.

El delegado ERNESTO PALACIOS que ha sido un fracaso y de ello, hay constancia sigue bajo las órdenes de algunos próceres del morenismo principalmente del diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

El desorden existente entre militantes y cabezas de grupo del partido en el poder federal, es prueba ineludible de que el delegado sólo ha servido para tres cosas. Desde luego que los triunfos obtenidos son más por el hartazgo de la ciudadanía y el pésimo trabajo realizado por la oposición que realmente por la labor partidista desarrollada, en pocas palabras, el gris delegado no debe reclamar para nada ni lo mínimo de las victorias logradas.

En otras cosas existen oscuras pero muy oscuras intenciones de algunos ex funcionarios en revivir lo que queda del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas que ni existe, en anteriores ocasiones se comentó que las furtivas apariciones no eran obra de la casualidad.

Por lo pronto en conocido fraccionamiento capitalino ya ha habido encuentros físicos con uno de los poderes estatales, ahí se acordaron muchas cosas que pronto serán noticia, al tiempo. Quienes andan detrás de este “proyecto” traen las alforjas llenas de dinero producto de ilegales acciones del pasado reciente, con él y a montones, es demasiado fácil ser “operadores” políticos.

En otro punto no solo el mandamás de la clínica del IMSS en Nuevo Laredo JAVIER MENDOZA da órdenes a sus “superiores” para que realicen tal o cual compra, lo mismo sucede presuntamente en los hospitales de Victoria y H. Matamoros.

Una cosa queda perfectamente clara, la corrupción inunda a la ya de por sí vilipendiado instituto y desde luego echa por tierra todos aquellos buenos comentarios que rodeaban a la delegada VELIA PATRICIA SILVA, en Tamaulipas, tambien anda mal la mentada 4T.

En torno a los evidentes actos de corrupción en el IMSS nos dicen que si el encargado de pasar charola en las clínicas fuera “atendido” como se pactó, nada de esto se hubiera sabido, la avaricia de algunos, en fin.

ENTRE LÍNEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ