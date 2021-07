Bancada PRIeta…

TAMAULIPAS.- No es un secreto, él lo dijo en una entrevista, EDGAR MELHEM no descarta una alianza con MORENA donde conoce a muchos de sus protagonistas, porque fueron priistas, por eso no descarten que una vez que se instale la próxima legislatura local, el todavía dirigente (porque líder es otra cosa) del PRI en Tamaulipas salga del closet y se ponga la camiseta guinda de la 4T.

Así es mis queridos boes, tampoco descarten que junto con MELHEM, la otra diputada local, también por la vía plurinominal, como el de Río Bravo; es decir sin hacer campaña, ALEJANDRA CÁRDENAS de el bandazo y vaya a aliviarse con los morenos. Uno por uno, MELHEM vive en un PRI diferente al nacional, se comporta como la chava más coqueta de la prepa y le enseña ‘los chones’ a los de MORENA en Tamaulipas, insistiendo en la posibilidad de una alianza rumbo al 2022, mientras en la cúpula de su partido un día si y otro también se echan bronca con la 4T.

Resulta por demás extraño que el dirigente no pierda oportunidad de presumir su amistad con los morenos, insistir en una alianza, cuando sabe que eso no le toca decidirlo a él sino a ALEJANDRO MORENO, dirigente nacional (tampoco es líder) de dicho partido. Sucede que mientras en las últimas semanas las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD salen a dar la batalla contra MORENA, ya sea contestando señalamientos del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR o pidiendo la anulación de varias elecciones a la gubernatura, el de Tamaulipas está de prontito ofreciéndose a la 4T.

Insisto, según la regla en el tricolor, las alianzas en el caso de las gubernaturas las decide el CEN y no las dirigencias estatales, por lo que si MELHEM no anduviera ‘enamorado’ de los morenos, lo menos que tendría que decir es: eso no me toca a mi.

Y es que mientras el dirigente insiste, por todos los rumbos de Tamaulipas se escuchan personajes que aún quedan en las filas del tricolor advertir que la única forma de hacer frente a MORENA el próximo año es yendo en alianza con el PAN, el último de ellos fue ALEJANDRO GUEVARA COBOS, por cierto muy cerca a ‘Alito’.

Lo que MELHEM también quiere evadir, es que por lo menos de facto, los aspirantes del PAN a la gubernatura ya están planchando la posibilidad de una alianza con los priistas. Dicha alianza se ha comenzado a conformar con operadores, líderes seccionales, candidatos que no ganaron alcaldías y diputaciones, ex dirigentes y demás.

Se trata de permear la necesidad de la alianza y que de concretarse por las cúpulas, como ya de da por descontado, en las bases no caiga la noticia como una imposición.

Pero MELHEM parece que se ha declarado enemigo de dicha alianza, por lo que tampoco son pocos los que en el PRI y el PAN de Tamaulipas pronostican que una vez que haya que levantar la mano en el Congreso local, el dirigente tricolor lo haga apoyando iniciativas de MORENA o votando en contra de las del blanquiazul o las que presente el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el caso de ALEJANDRA CÁRDENAS, las sospechas de que también podría inclinarse hacia MORENA es por un lado su cercanía al MELHEM, pero además los del PRI recuerdan que en las negociaciones por las candidaturas el año pasado la chava les hizo saber la posibilidad de ir bajo las siglas del partido de la 4T.

ALE, decían quienes la conocen de cerca, expresó en más de una ocasión que iría como candidata de MORENA, pero también está el antecedente de que cuando ya no quería saber más del PRI estuvo a punto de irse al PAN, convidada, convencida y cuerpeada por MARIO RAMOS, diputado federal, que había dejado al MC para incorporarse al bando de los azules.

En síntesis, MELHEM y ALE CÁRDENAS son dos votos que los panistas ven canteados hacia MORENA, por lo que los esfuerzos en el ajedrez político es restarle a la 4T representatividad y evitar que con los ‘priistas’ consigan una aplanadora difícil de detener.

QUIERE… Tampoco era un secreto, pero ayer ERASMO GONZÁLEZ se destapó como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, qué porque le interesa el bienestar del Estado y el bla bla bla que siempre se dice en estos casos.

Habrá que recordar que de los 18 años que AMLO anduvo correteando la presidencia de la República, 17 ERASMO fue su contrario, por lo menos fue militante del PRI hasta el 2017 u quién sabe si hasta el 2018, cuando sin oportunidades en el tricolor se subió al barco de MORENA y fue arrastrado al triunfo en la diputación federal por el ahora presidente.

Es decir; es un neomorenista, oportunistas les dicen los morenos que han seguido a LÓPEZ OBRADOR por muchos años. Habrá que ver qué dicen los morenos de quien fue diputado local por el PRI, alcalde sustituto de Madero por el PRI y que en el 2016 dijo que quería ser dirigente estatal del PRI, a la hora de decidir a su candidato.

Por lo pronto anotémoslo como destapado. Apuntémosle entre otros junto a otro tricolor de hueso colorado FELIPE GARZA NARVÁEZ que este fin de semana posó encuerado (con la cuerda tamaulipeca no se espanten) con la leyenda que dice que es la esperanza de Tamaulipas y viendo al firmamento.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA