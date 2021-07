“Mata” el Covid a restaurantes y salones: Canaco

TAMAULIPAS.- Las recientes restricciones a la actividad económica en Ciudad Victoria por el crecimiento de la pandemia del COVID-19 ha provocado afectaciones a restaurantes y salones de eventos.

Se estima que de 110 negocios cerrados a la fecha, de acuerdo a reportes de CANACO, la mayoría son de esos giros, por lo que se espera que el nuevo decreto de salud del 15 de Julio una vez que se registre la normalización en cifras de contagios se logre recuperar parte de las aperturas que había hasta hace dos semanas, dijo Eduardo Salman Orozco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Victoria.

El balance hasta ahora en el 20201 es de 110 negocios cerrados y 40 negocios nuevos abiertos, dijo. Esto es de lo que tenemos registros en la Cámara y los giros que más han cerrado son del segmento alimenticio, así como de eventos, además algunos comercios que no pudieron moverse a esquemas esenciales por lo que fueron conducidos a la quiebra, por no poder recuperarse de la crisis.

“Sabemos que ese crecimiento exponencial de contagios diarios que teníamos en Victoria se ha normalizado, y me parece que se registra una reducción” Esto indica que las medidas del decreto han ayudado para que la población ayude y entienda; esperamos que se recupere un poco luego de la apertura en algunas cosas” dijo.

En el comercio donde más afectados registramos es en el tema de una sola persona por familia, por ello, lo primordial es contener la situación, luego que donde está más golpeado es en salones de eventos, donde las restricciones son fuertes en tema de horarios y de capacidades.

Más que bajas ventas por pandemia, lo que si provocará una caída hasta de un 20 por ciento es por el inicio del periodo vacacional donde se prevé que por la contingencia sanitaria la gente no salga de vacaciones y ayude, ya que el año pasado en época de vacaciones nos fue muy bien.

En el caso de plazas comerciales, a partir que el paseo en familia se hacía en estos centros comerciales ya no se pueden hacer, le está pegando a negocios instalados en estos sitios, la mayoría están abiertas, ya que pueden operar, no hay nada que se los impida, el problema es que no hay ventas, dijo.

POR SALVADOR VALADEZ C.

EXPRESO-LA RAZÓN