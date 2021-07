Eduardo Yáñez afirma que México estará igual que Cuba

Eduardo Yáñez se pronunció molesto ante las preguntas de la prensa por la situación política y social que se vive en Cuba, después de que diversos artistas manifestaran su apoyo al pueblo de ese país por la falta de medicinas y alimentos que padecen día a día.

Comparando este escenario con el actual gobierno mexicano, Yáñez comentó: “Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, o sea por qué lo hacen tema ahora, ¿porque ahora salió la gente?… siempre han salido. Esto nos espera en México, igualito, tenemos en México un presidente que es un dictador, igualito nos espera en México”.

Sin detener su paso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor añadió: “años duró en el poder Castro, y sus hijos, y ahora está otro güey y da lo mismo. Esos son a los que apoya nuestro presidente, a los que hambrean al público, al pueblo, y a los que matan a su gente de hambre y los tienen de esclavos”.

Al hacerle hincapié en que por eso era importante hacer visible el tema en el mundo, Eduardo replicó: “Pero no es cierto, porque nosotros podemos alzar la voz y nadie ha parado lo que está pasando aquí”.

Finalmente, el artista de 60 años aseguró que en este momento ni siquiera confía en los encargados de la defensa del territorio y soberanía mexicana.

“Nosotros ya no somos amigos del ejército, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército, para el ejército somos enemigos, ya no es como antes que se paraban a ver ‘oiga señor se le ponchó su llanta, le ayudo, soy del ejército, soy su servidor’, no eso ya no es así”, remató.

