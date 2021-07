Otorgaría perdón a quien atropelló a su esposo

Altamira.- La señora María Guadalupe Reyes Moreno informó que tras casi un mes de que su esposo fue atropellado sobre la Avenida de la Industria no hay un culpable, por lo que pidió públicamente a esa persona acercarse y llegar a un acuerdo.

El suceso ocurrió el pasado 22 de junio a las 9 de la noche, presuntamente un auto fantasma arrolló al señor a la altura de la Delegación de Tránsito en Altamira; la mujer dio a conocer que las autoridades apenas revisaron las grabaciones pero no se alcanza a apreciar a detalle.

“Yo pido que esa persona que atropelló a mi esposo el día 22 de Junio a las 9 de la noche que si me está viendo o alguien lo conoce, que se dirija a mí y se contacte conmigo y le vamos a otorgar el perdón, queremos llegar a un acuerdo”.

Aseguró que las investigaciones han sido muy lentas, pese a que lograron acceder a la videograbación cuando ocurrió el accidente vial, pero de acuerdo a ella no se alcanza a apreciar con calidad al responsable del vehículo que ocasionó la muerte de una persona.

“Me dicen las autoridades que las cámaras no muestran nada, solo una luz, de ahí no se ve nada, la cámara que da a la entrada de la Azteca al lugar del accidente no se ve nada, está obscuro.

El percance vehicular se registró justo a unos metros de la Delegación de Tránsito de Altamira, y aún así, no fue detenido el conductor que atropelló al hombre.

Por Javier Cortés