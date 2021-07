Ciudad de México.- A finales de julio, el diputado federal Sergio Mayer será denunciado por prevaricación y tráfico de influencias por la defensa del actor Héctor Parra, detenido y preso por presunto abuso sexual de su hija Alexa cuando ésta era menor de edad.

“Sería un poquito posterior porque es, en específico, prevaricación; el tráfico de influencias es otro delito. Entonces estamos más o menos a finales de este mes se estaría presentando”, indicó Manuel Pardomo, abogado del actor, al programa “Ventaneando” de Tv Azteca.

Recordó que Mayer todavía tiene fuero como diputado, pero lo perderá al no haber sido reelegido en las pasadas elecciones intermedias.

Entretanto, Pardomo acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a denunciar a los servidores públicos que arrestaron al actor sin tener pruebas suficientes para detenerlo.

“Sería para los Ministerios Públicos y para su titular, quien sea su jefe. ¿Cómo se acredita? Pues muy sencillo. En la fecha de la audiencia, el juez los reprende por no haberles dado ese dato de prueba anterior en la audiencia inicial.

“Lo que se busca es la sanción que tenga el fiscal general, ya sea que suspenda a los ministerios públicos o tengan una multa. También se buscaría al finalizar que el Estado resarza el daño al señor Héctor Parra”, explicó Pardomo.

¿Qué hizo Mayer?

Mayer reconoció que apoyó a Alexa porque ella le llamó llorando y le dijo:

“‘Nosotras tenemos este caso, estoy muy mal porque me ha pasado esto. ¿Me puedes ayudar?’ Yo no soy juez, ni soy perito, ni soy MP, yo la he guiado hasta ahí. Esa es toda mi participación. Solamente la he apoyado emocionalmente”, dijo al programa Chismorreo, el 25 de junio.

Así negó las acusaciones en su contra de tráfico de influencias y retó a sus acusadores: “Que demuestren si hay tráfico de influencias. Que lo demuestren y que hagan la denuncia. Los comentarios que están haciendo son estúpidos. Yo, a Héctor, ni lo conozco”, aseguró.

El posteó el video de una conferencia de prensa que encabezó Alexa el 17 de junio pasado.

El 15 de junio pasado, la FGJCDMX detuvo a Héctor Parra, exesposo de la actriz Ginny Hoffman, con quien procreó a una hija, Alexa, de 18 años, quien lo acusó de abuso sexual ante la Fiscalía para Delitos Sexuales.

En 2020, Hoffman acusó a Parra de tener conductas inapropiadas con su hija cuando era menor de edad. El actor fue trasladado al Reclusorio Norte, informaron diversos programas televisivos de espectáculos y en redes sociales.

Según diversos medios, elementos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX detuvieron al actor mientras lavaba su coche, afuera de su casa en las calles de la colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez.

El 18 de agosto de 2020, Hoffman y Alexa publicaron un video de 2:12 minutos, donde confirmaron que lo publicado sobre el caso era dicho por ellas y que era importante esperar el tiempo en el que la chica decidiera hablar sobre este tema tan privado.

Alexa comentó: “Efectivamente, todo lo dicho en esa publicación es dicho por nosotras dos. Nadie me manipuló. Nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie. No soy figura pública y como tal espero que lo respeten, al tocar este tema como se ha tocado.

El actor se defendió públicamente. “Es una total mentira. Si tiene algo que decir, sabe cómo encontrarme. La señora salió a dar una sarta de insinuaciones, pero nunca dijo que aventó la piedra y escondió la mano”, comentó al programa de Tv Azteca, “Ventaneando”.

Parra siguió alegando su inocencia y alegar que su hija lo acusó porque su mamá la manipuló. Luego denunció a Hoffman por violencia doméstica.

“Estuvimos años en unión libre, con una relación muy buena y justo dos años antes de separarnos lo platicamos, que no funcionábamos como pareja, pero nos separamos en buenos términos. Si en 8 años no supo qué tipo de hombre soy, pues ahí estamos mal”, declaró Parra.

