Mujeres son protagonistas en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel

Después del éxito de la saga de Los Vengadores, que empezó en 2018 y concluyó en 2020, la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) arrancó a inicios de este año con una apuesta completamente diferente a lo que nos tenía acosumbrados, pues si bien los estudios anunciaron películas, la apuesta fuerte fue su incursión en las series alojadas en la plataforma de streaming Disney Plus.

A nadie le queda duda de que WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y Black Widow, las cuatro producciones que hasta el momento ha lanzado Marvel como parte de su Universo Cinematográfico han cumplido con la misión de conocer más a fondo esos personajes secundarios -pero importantes- de Los Vengadores que no pudieron ser explotados en las fases anteriores debido a que los héroes principales siempre fueron otros como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk o Black Panther.

Ellas son las verdaderas protagonistas

Sin embargo, salta a la vista el protagonismo que las mujeres han tenido en las mismas, ya que, aunque sólo en una serie y en la única película estrenada hasta el momento, son los personajes principales, otras actrices han interpretado tan bien sus papeles que incluso llegaron a opacar a los protagonistas. A continuación te explicamos quiénes son ellas y por qué se llevaron los reflectores.

WandaVision

Esta esperada fase del UCM arrancó con WandaVision, en enero pasado, serie en la que Marvel y Disney nos presentan la historia de amor entre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), pero desde la perspectiva de La Bruja Escarlata, ya que es importante recordar que su amado androide murió a manos de Thanos unas películas antes. Al mero estilo de las clásicas comedias de situación, Wanda creó toda una ilusión en la que es feliz con Vision, forman una familia y en el camino aparece un Pietro falso (Evan Peters) y se enfrenta a Agatha Harkness (Kathryn Hahn), una poderosa bruja.

Esta serie aborda la (falsa) historia de amor entre Wanda Maximoff y Vision, quienes viven a las afueras de Nueva Jersey, en una pequeña ciudad llamada Belleview. Ahí Wanda tiene una bonita familia con el androide y sus dos hijos -Tommy y Billy-, demostrando que el poder que tiene la llamada Bruja Escarlata es suficiente para crear una realidad alterna en la que no sólo domina la mente de sus seres queridos sino la de otros cientos de pobladores que están atrapados en esta vida de ensueño.

La Vengadora interpretada por Elizabeth Olsen sin duda le roba protagonismo al que encarna su compañero actor Paul Bettany; y, junto con ella, otros personajes femeninos son relevantes para el desarrollo de la trama. Tal es el caso de la entrometida vecina Agnes, quien en realidad resulta ser la poderosa bruja Agatha Harkness, quien quiere quedarse con los poderes de Maximoff.

Pero tampoco podemos olvidar a la comandante de SWORD Monica Rambeau (Teyonah Parris), quien con su destreza e inteligencia descubre que su agencia busca destruir a Wanda y trata de ayudarla internándose en su vida de ensueño. O a la lista y carismática Darcy Lewis (Kat Dennings), esa experta en física que vimos en las cintas de Thor y quien en esta serie es quien descubre que todo lo que pasa dentro de Belleview es una ilusión creada por Wanda.

Mientras que en The Falcon and The Winter Soldier, Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie) deben luchar contra un falso Capitán América (Wyatt Russell) que desvirtúa todo el legado que dejó su entrañable amigo Steve Rogers (Chris Evans), quien en EndGame decidió volver al pasado y ser feliz con su amada Peggy Carter (Hayley Atwell). En la serie, ambos Vengadores -apoyados por el villano Barón Zemo (Daniel Brühl) y Sharon Carter (Emily VanCamp), sobrina de Peggy- se enfrentan a un grupo revolucionario llamado Flag-Smashers, comandado por Karli Morgenthau, quien busca robar el suero del supersoldado y así vencer al patriotismo de Estados Unidos, y en general, de varias potencias mundiales.

Si bien los amigos de Capitán América son el tema central de la serie, lo cierto es que la villana Karli se convierte en todo un símbolo de resistencia y un personaje a seguir debido a que pese a ser muy joven es capaz de movilizar a toda una legión de personas motivadas por el mismo objetivo e ideales; y qué decir de Sharon Carter, quien controla a toda la mafia de Madripoor y ayuda a Bucky y Sam a quitarle el escudo a John Waker a cambio de que Estados Unidos la perdone y deje de considerarla traidora. Al final de la serie veremos que en realidad, todas sus acciones estaban encaminadas a manipular a estos Vengadores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO