Por delincuencia organizada sería detenida en las próximas horas Rosario Robles

La ex secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga podría ser notificada y detenida en las próximas horas, sobre una orden de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada al perder la opción de la figura de criterio de oportunidad o testigo colaborador que se estaba conciliando con la Fiscalía General de la República (FGR).

El abogado Sergio Arturo Ramírez, anunció que dejó ser representante legal de la defensa de Robles Berlanga en el delito de Delincuencia Organizada, debido a que no dio ninguna prueba contra los funcionarios que participaron en la llamada Estafa Maestra, con lo que perdió su oportunidad para que se pudiera adherir a la figura de testigo colaborador de la FGR.

Dijo que el siguiente paso que realizaría la FGR, es notificarle a la funcionaria Federal que tiene una orden de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada que podría activarse en las próximas horas al dejar a un lado el convenio que se tenía para estar dentro del denominado criterio de oportunidad.

Dejo en claro que, en 10 meses, la ex funcionaria Federal, no dio ninguna prueba de los actores que, en el sexenio anterior, fueron parte del desvío de recursos, con lo que pierde la figura de testigo colaborador, además aseguró que Robles Berlanga, si tiene los documentos que implican a otros ex funcionarios en distintos desvíos de recursos; sin embargo, no quiso colaborar con la FGR.

Destacó que la ex secretaria de Sedatu, le comentó que tiene información relativa a “ciertos” compromisos de campaña del ex Presidente, Enrique Peña Nieto que se pagaron con recursos del erario público.

Ella nunca ha ofrecido nada. Ella dijo que había información de compromisos de la campaña de Peña Nieto y que esos compromisos se pagaron con dinero del Estado y que había funcionarios con grado superior con los que podría alcanzar la figura del testigo colaborador”, pero no le aportó nada a su defensa.

Concluyó señalando que su renuncia como representante legal de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se debió que ya pasó mucho tiempo y ella no quiso aportar información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se esclareciera lo sucedido en torno a la llamada estafa maestra.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR