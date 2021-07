Aumentan donativos de cabello

TAMAULIPAS.- Aumenta la cantidad de personas que se suman a la noble labor de donar su cabello para pacientes con cáncer.

Lo que inició como una acción dónde sólo participaban las mujeres, últimamente las niñas y hombres han puesto la muestra al abrir sus corazones. y mostrar su generosidad.

Así lo indicó la fundación Un Cachito de Luz A.C. en Ciudad Victoria, que el último mes ha recibido con gran alegría esas donaciones que serán para fabricar pelucas para niñas y mujeres.

“Nos encantaría que compartieran esta publicación! queremos más jóvenes cómo EDGAR” publicaron en sus redes sociales a principios de semana al destacar la labor del joven de 20 años.

Edgar de Jesús acudió a las instalaciones de Un Cachito de Luz para p cortar su largo cabello el cual afirmó por 2 años lo dejó crecer.

“Tengo 2 años dejándolo crecer y de verdad deseo que sirva; mi deseo es ayudar, para que una niña tenga una peluca”. Sobre ello, los encargados advierten que normalmente reciben cabello de niñas, adolescentes y mujeres pero pocas veces de niños y caballeros como Edgar.

A pocos días de esta acción Edgar inspiró a más victorenses, cómo: Jorge Alberto quién acudió a la fundación para donar su cabello.

Dijo que decidió dejar crecer su cabello por un año para donarlo, ya que alguien muy cercana a él , perdió la batalla contra el cáncer.

“Nació por el gran cariño a una persona que no pude venir a visitar debido a la pandemia hasta que se me hizo venir acá a Victoria, pero lamentablemente el cáncer la consumió, es mamá de uno de mis mejores amigos y por el gran aprecio que le tengo a mi amigo y a su familia, me condujo a dejar mi cabello crecer y dedicárselo a ellos”, dijo.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA

EXPRESO-LA RAZON