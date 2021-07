Green card o visa laser !!

TAMAULIPAS.- Pregunta de un lector: Mi hijo quiere que lo vaya a visitar a Estados Unidos, pero como el ya es Ciudadano Americano tengo dudas. Yo siempre he tenido visa y está próxima a vencerse. Unos me dicen que debo renovar la Visa de Turista y esperar que abran la frontera.

Otros me comentan que como su madre, tengo derecho a tramitar una “Green Card”. Yo solía pasar por tierra y ahora no puedo ir a ver a mi hijo y tengo entendido que con la famosa tarjeta verde no tendría problemas con los CBP para cruzar la frontera.

Estoy indecisa y confundida. QUE DEBO HACER ? Respuesta: Aunque cada caso es específico, como periodista especialista trataré de explicar en puntos específicos, sin que esto constituya una asesoría legal, sino más bien datos de referencia meramente informativos.

1.- Usted puede solicitar la renovación de su visa de turista si su deseo es únicamente visitar a su hijo, pero NO planea quedarse a vivir ni trabajar en los Estados Unidos, esto es en un Consulado Americano o la Embajada. Si se autoriza la renovación y la frontera sigue restringida, solo podrá solicitar admisión CBP si su viaje es avión.

2.- Si sus intenciones son quedarse a vivir y trabajar, o planea pasar la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos, entonces si se requiere una petición para una tarjeta de residencia. Esto inicia en el USCIS, que es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Después en un consulado y posteriormente podría solicitar admisión vía terrestre con CBP, para posteriormente ajustar su estatus.

3.- Una petición de un familiar, en este caso suyo, un hijo que pide a su madre, es un derecho o beneficio para el ciudadano americano. No es algo que pueda hacerse sin su consentimiento. En otras palabras; si su hijo quiere pedirla y usted desea emigrar, entonces usted es candidata a iniciar un proceso de residencia, sujeto a aprobación.

4.- El proceso lo inicia su hijo, NO usted. Debe asesorarse muy bien para no iniciar el trámite equivocado. Un trámite de visa es menos complicado y menos costoso, pero sirve para propósitos diferentes. Además el proceso y los requisitos también son diferentes y con otro calendario.

5.- Tome en cuenta que si usted obtiene una tarjeta verde también va adquirir responsabilidades, por ejemplo pagar impuestos ya que será también un residente fiscal para el IRS y año con año deberá pagar impuestos.

6.- Si solo desea aplicar para una “green card” para poder viajar en auto vía terrestre y no tener restricciones tome en cuenta lo siguiente: Por un lado el costo de un vuelo suele ser más barato que el trámite de una petición, y por otro lado para cuando ya termite su proceso de residencia es posible que la frontera haya levantado las restricciones.

RECOMENDACIÓN:

No se deje llevar por la pandemia. Haga su trámite apropiado a sus necesidades. Por el momento si su actividad no es esencial, pues no cruce la frontera. Y si es algo muy importante pues haga el esfuerzo de pagar un vuelo redondo.

HABLEMOS DEL VALLE DE TEXAS / GABRIEL GALVÁN