Predice NASA ‘inundaciones catastróficas’ en 2030

La NASA, fruto de una colaboración con la Universidad de Hawai, ha hecho público un estudio -que luego fue publicado en la revista Nature Climate Change- sobre una posible catástrofe futura que ocurrirá durante el transcurso de 2030 y cubrirá la Tierra. , sino también la Luna.

En particular, el estudio habla de inundaciones; pero veamos en detalle el estudio realizado y también por qué la NASA predice inundaciones catastróficas en 2030 .

El estudio de la NASA en colaboración con la Universidad de Hawai

El estudio publicado en la revista Nature Climate Change predijo una próxima oscilación de la Luna en su órbita de la que podrían surgir inundaciones catastróficas que golpearán la Tierra con repercusiones que, hasta la fecha, son difíciles de predecir.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, también conocida por las siglas NOAA, ya había reportado 600 inundaciones por fenómenos similares durante el transcurso de 2019. Esta vez, sin embargo, la situación parecería ser más grave que en épocas pasadas.

De hecho, la coincidencia de que habrá en 2030 entre el fuerte aumento del nivel del mar y un ciclo lunar particular, puede hacer que algunas ciudades costeras conocidas comiencen un largo período de eventos dramáticos que podrían durar hasta 10 años.

Los riesgos de la oscilación lunar

El fenómeno conocido como oscilación lunar es un ciclo natural de la Luna durante el cual las mareas pueden verse afectadas por una mayor o menor intensidad.

Los efectos de la atracción gravitacional de la Luna sobre el planeta Tierra están bastante subestimados actualmente, pero podrían llegar a producir efectos graves en muchos lugares del mundo cuando el nivel del mar será más alto, especialmente en los períodos en los que la Luna y la Tierra se alinean con el Sol.

Si bien el Equipo de Cambio del Nivel del Mar de la NASA está comenzando a proporcionar información básica para prevenir y proteger tanto el medio ambiente como las ciudades a lo largo de las costas, el fenómeno también se está estudiando para comprender completamente su dinámica.

Lo que dice la NASA sobre las “inundaciones catastróficas” de 2030

Bill Nelson , administrador de la NASA y portavoz de la noticia, anunció que las áreas de mayor riesgo son aquellas muy bajas y cercanas al nivel del mar que ya son, cada vez más, lugares de inundaciones.

La combinación de la subida del nivel del mar, la atracción gravitacional de la Luna y el cambio climático conducirá inevitablemente -según las predicciones realizadas por el estudio publicado en Nature Climate Change- a una serie de eventos catastróficos.

No solo uno, por tanto: es importante subrayar que estamos hablando de una serie de eventos que podrían durar años y, por tanto, ser considerados casi como una fase de la historia de la Tierra.

¿Con qué frecuencia vendrán las inundaciones?

El asistente de investigación de la Universidad de Hawái y autor principal del estudio, Phil Thompson , se ha alarmado por no tomarse este descubrimiento a la ligera.

En ocasiones, de hecho, dada la menor preocupación que suscitan actualmente las inundaciones en comparación con otros fenómenos climáticos como los huracanes, se corre el riesgo de subestimar la situación .

De hecho, como especifica Phil Thompson, si las inundaciones comienzan a ocurrir con una frecuencia que varía de 10 a 15 veces al mes , el problema se vuelve difícil de resolver. Un problema que hoy no parece preocupar demasiado, no quiere decir que no pueda ser perjudicial en el futuro y eso es lo que sugiere el estudio de Nature Climate Change sobre las “inundaciones catastróficas” del 2030.

La alerta, sin embargo, se pone en marcha: ahora será hasta posibles investigaciones futuras por los estudiosos para entender las implicaciones y – sobre todo – por los gobiernos para evaluar la prevención y la acción específica sobre el cambio climático, el recalentamiento y el medio ambiente , con el fin de desastres Evita más grande de lo que el hombre puede contener.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA