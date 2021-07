Se le apareció el diablo a Rojas Díaz Duran…

TAMAULIPAS.- En plena vía pública, porque el hombre ni siquiera cuenta con residencia en la Entidad a donde le puedan allegar documentación oficial, al gritón de la 4T, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, le entregaron notificación de presentación ante la autoridad de justicia de Tamaulipas.

Muy “girillo”, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, llegó a Reynosa para dar rueda de prensa, bueno, en realidad para promocionarse pues aunque ni siquiera cuente con residencia o tenga posibilidades sueña con ser candidato a Gobernador, y grita a quien lo quiera escuchar su rosario de desacreditaciones en contra del Gobierno estatal, pero cuando le entregaron el documento y le pidieron que firmara de enterado, casi enmudeció.

A ROJAS DIAZ DURAN se le acabó la risa cuando personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas le entró notificación para que el lunes próximo se presente ante la autoridad judicial en la capital del Estado, pues existe una carpeta de investigación en su contra por la falsificación y manipuleo de documentos públicos y oficiales que utilizó para dañar la imagen del gobernador de Tamaulipas.

Cuando recibió el documento, DIAZ DURAN dijo que lo citaban como testigo, claro que tiene que declarar y testificar la procedencia de los documentos sin legitimidad. Luego dijo que el asunto del citatorio ante la autoridad de justicia se trataba de una persecución política, pero ¿Quién es ALEJANDRO ROJAS o realmente que peligro representa? Ninguno, no es nadie, de hecho ni atención se le debería prestar pues solo es un personaje que le gusta gritar para tratar de figurar.

Claro, el esbirro de RICARDO MONRREAL tratará de hacerse el mártir, buscará llamar la atención en redes sociales y medios de comunicación, pero la ley es la ley y si la infringió tiene que responder por los delitos que se le imputen.

Seguramente a quien YEIDCKOL POLEVNSKY llamó perrito pantorrillero del presidente del Senado, pensó que se le permitiría seguir insultando al gobierno y la inteligencia de los tamaulipecos, pero la autoridad judicial le mostró que para hablar tiene que acusar con pruebas, que solo puede afirmar algo cuando se tiene evidencia.

La verdad es que ROJAS DIAZ DURAN anda haciendo las veces de bufoncito y desacreditando a la Cuarta T, dice que va a ser gobernador del Estado y hasta mostró todo un catálogo de buenos deseos cuando la verdad es que no puede ser ni candidato ya que no llena los requisitos, es más, ni en su partido los quieren, al grupo que representa ya los marcaron al grado que a su líder, al Senador RICARDO MONREAL, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no nombro como uno de sus posibles sucesores, y eso que mencionó como a 20.

Las sospechas, sobre todo de algunos personajes de Morena, es que ROJAS quiere hacer negocio, ya sea con la parte que acusa o con los propios aspirantes a la gubernatura a quienes intentará quitarles espacios de poder para los amigos o cómplices, pero son sospechas, lo real es que el hombre grita como si no tuviera cola que le pisen y por tanto no podemos decir que sean las verdades, aunque parezcan, aunque todos en la política digan que lo que parece es.

En fin, la situación es que en Tamaulipas le mostraron a ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN que no son la monita de los cerillos, que pueden defenderse y por andar de gritón le abrieron carpeta de investigación.

Veremos cual será su cuento, argumento o defensa pues sus dichos tiene que comprobar, por lo pronto, en pocas palabras en Tamaulipas a ROJAS DIAZ DURAN se le apareció el diablo.

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZALEZ