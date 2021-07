Circulan billetes falsos en el centro de Altamira

Se dio a conocer que en los establecimientos de Altamira están circulando billetes falsos, por ello los negocios comenzaron a establecer medidas más estrictas.

El titular de la Cámara Nacional del Comercio en Altamira, Luis Pinete Gutiérrez señaló que es necesario que los comerciantes verifiquen la autenticidad del billete.

“Una persona quiso pagar con un billete de 200 pesos, debemos verificar que el billete tenga ciertos elementos pero lo que ayuda es un plumón y la lámpara ultra violeta, es que se usa en el comercio”.

Cuando ocurrió esta problemática, el personal del establecimiento indicó que se dieron cuenta hasta el corte de caja, evaluando todas las prácticas de verificación y concluyeron en que era falso.

Pidió a los comerciantes hacer la denuncia cuando suceda esto, solo así será una forma de que las autoridades investiguen quiénes están llevando a cabo esta práctica ilícita y de alguna forma proceder legalmente.

“La gente no hace la denuncia y no informa para dar más detalles, no se da tanta información y lo que lamentamos nosotros como autoridad del comercio, nosotros no tenemos poder sobre llevarlo a la cárcel, solo orientamos a la gente a que denuncie”.

Por Javier Cortés