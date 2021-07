La ayuda no se presume, no se cacarea, se da y punto: Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Desde que se supo que Sammy Pérez se encuentra grave tras contraer covid, muchos se han preguntado si el comediante Eugenio Derbez, con quien colaboró en varios programas, ha brindado su ayuda.

Incluso, varios usuarios en redes sociales lo han criticado por ‘no apoyar’ a alguien de su equipo en los momentos más difíciles. Por ello, Derbez utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a todos sus detractores.

Hola, ¿cómo están? Oigan, no sé si lo sepan, pero nuestro querido Sammy Pérez, que colaboró conmigo en varios programas y estuvo en ‘No se aceptan devoluciones’ también, lleva como tres o cuatro días en el hospital por covid.

Y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar”.

Eugenio afirmó que sí se ha acercado a la familia de Sammy para saber cómo puede ayudar, pero que no lo hizo público porque no le gusta presumir.

Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital. Pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo.”

Derbez dejó en claro que la ayuda se da de corazón y no tiene por qué ‘cacarearla’ en todas las redes sociales. Asimismo, pidió a todos los fans que recen por Sammy para que pueda librar esta batalla.

Entonces para todos aquellos que están preocupados que dónde estoy, aquí estoy, nada más que la ayuda yo creo que no se presume, no se cacarea, se da y punto. Aquí estoy. Oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore. Abrazo”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR