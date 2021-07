Sentencian a mujer que olvidó a su hija en el auto y murió

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer olvidó a su hija en el auto; la niña de 2 años murió por un golpe de calor y a su madre le dieron 25 años de prisión.

Juana Pérez-Domingo llevó a la niña a una guardería de Florida, Estados Unidos, pero estaba cerrada, así que regresó a su casa y olvidó a su hija en el auto.

Fueron siete horas las que la menor de edad pasó soportando altas temperaturas luego de que su madre la olvidara en el auto.

La mujer ahora enfrenta 25 años de prisión por homicidio agravado, así como una multa de 50 mil dólares (un millón 2 mil 627 pesos) por olvidar a su hija en al auto.

Según un reporte de la policía, además de olvidar a su hija en el auto, Juana Pérez-Domingo no cuenta con licencia para conducir.

Por este motivo, se programó una autopsia con el objetivo de corroborar que la niña haya muerto a causa del calor luego de que su madre la olvidara.

Habla el esposo de la mujer que olvidó a su hija en el auto

Pedro, esposo de Juana Pérez-Domingo, la mujer que olvidó a su hija en un auto durante siete horas hasta que murió, habló sobre el incidente.

El hombre piensa que la madre debe haberse olvidado accidentalmente de la niña y que Juana Pérez-Domingo no la mató.

“Fue una tragedia, no fue intencional. No sabemos realmente qué pasó. La ley aquí la culpa alegando asesinato, pero no fue así”

PEDRO, ESPOSO DE JUANA PÉREZ-DOMINGO.

Sin embargo, la jueza Mindy Glazer le dio a la mujer arresto domiciliario así como un millón 2 mil 627 pesos de fianza por olvidar a su hija.

Por su parte, Juana Pérez-Domingo ha dicho que sí olvidó a su hija en el auto, pero que quiere saber a qué hora murió la niña y por qué no fue contactada con rapidez.

Olvidar a niños en el auto, un asunto grave en Estados Unidos

Florida es el segundo estado de Estados Unidos con mayor número de muertes infantiles ocurridas en vehículos luego de que los padres olvidaran a los niños.

Hasta el pasado 4 de julio, en Estados Unidos 7 niños niños murieron por un golpe de calor, mientras que en 2020 fueron 25 los olvidados en autos.

Esto, según cifras de la organización No Heat Stroke. En total, olvidar a un niño en el auto ha dejado 890 muertes en Estados Unidos desde 1998.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS