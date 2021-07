Reclama IP coordinación en Seguridad

VICTORIA, Tam.- La relación ríspida de la Federación con Tamaulipas, se trata de un conflicto de intereses, que pone en riesgo la estabilidad social de la entidad, consideró el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), al hablar sobre el desaire del Presidente a dos entidades para tratar los temas de seguridad.

“El hecho que el Ejecutivo Federal excluya a dos gobernadores, no ayuda en nada; se paran los programas, las obras, apoyos; y es dinero de los tamaulipecos que sirve para infraestructura, educación, para todo, estamos en una situación muy difícil”, comentó Julio Almanza Armas.

Es que Tamaulipas y Michoacán quedaron excluidos de la agenda del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para tratar los temas de seguridad en el país, bajo el argumento que con los mandatarios existe un tema legal y político.

“Vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle, por eso también con todo respeto, le mando decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine, que se califiquen las elecciones y entonces vemos”, fue parte de lo que respondió el Ejecutivo Federal al finalizar la conferencia matutina.

“La gobernabilidad en Tamaulipas está por encima de todo y es momento de pensar realmente en Tamaulipas, para que la historia los juzgue, no de esta manera, lamentablemente van a ser mal juzgados como están”, señaló Almanza Armas.

El tema de seguridad es prioritario para Tamaulipas. Los hechos de violencia motivados por los grupos delincuenciales que se disputan el territorio para el trasiego de drogas, tráfico de migrantes, armas, entre otras actividades ilícitas, han dejado muerte y miedo entre la población.

El 22 de enero de este año, fueron localizados 19 cuerpos, 16 de ellos guatemaltecos, calcinados en una camioneta, en el poblado de Santa Anita del municipio de Camargo, vecino de Miguel Alemán.

Luego, el pasado 19 de junio, grupos armados de Matamoros y Río Bravo, dispararon contra 15 civiles en colonias de Reynosa.

También el 29 de junio en Miguel Alemán, los cuerpos mutilados de nueve hombres, algunos con vestimenta tipo militar, fueron abandonados a la altura del kilómetro 4 de la carretera Miguel Alemán-Mier, muy cerca del rastro.

Recientemente, el 13 de julio, José Alfredo Hernández Campos “Calamardo” y/o “Metro27”, líder del Cartel del Golfo, detenido la noche anterior, fue rescatado por un grupo armado, con vestimenta militar a bordo de una ambulancia de Díaz Ordaz.

Un día después, el 14 de julio, el Presidente posteó en sus redes sociales, una fotografía con 16 gobernadores electos y en funciones, tras un reunión con el gabinete de seguridad en la que dijo, se trató el Plan de Seguridad. “Lo mismo haremos con los otros 15 mandatarios estatales del país”, señaló.

Sin embargo, en la conferencia matutina del jueves, aclaró que no recibirá a los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, ni Silvano Aureoles Conejo de Michoacán.

“No quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculos, hay que cuidar lo que decía Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial”, dijo López Obrador sobre por qué no recibiría al mandatario michoacano.

El gobernador tamaulipeco presidió la reunión del grupo de coordinación estatal para la construcción de la paz en las instalaciones de la Primera Zona Naval en Ciudad Madero.

En sus redes sociales, consignó con fotografías la asistencia del Secretario de Gobernación, el Fiscal del Estado, el titular de Seguridad Públicas, así como otras dependencias de seguridad en la entidad, de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, “revisamos las estrategias y coordinación en materia de seguridad”, citó García Cabeza de Vaca.

Al corte del mes de mayo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en la entidad se han integrado 14 mil 674 carpetas de investigación por igual número de delitos en Tamaulipas y 2 mil 610 víctimas de esos delitos.

Sobre el tema, la Red de Mesas de Seguridad de Tamaulipas, respondió que aún no ha fijado su posición al respecto.

Por Perla Reséndez