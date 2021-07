Personal médico le dañó el nervio al aplicarle vacuna contra Covid-19

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una mujer del personal médico a cargo de la clínica ISSSTE vacunó de manera errónea a una mujer que asistió al módulo de vacunación de la secundaria número 1 “Benito Juárez” de Altamira, quien iba a recibir su dosis contra covid-19.

La activista, Marysol Marín mencionó que tras recibir la inyección le dolió demasiado y se quejó, pero la enfermera le dijo que movió su brazo, por eso sintió el dolor, pero no fue así, tras asistir al médico particular le informaron que había sido dañado su nervio.

“Aquí es comentarle a quien esté a cargo de esto ya sea el director del ISSSTE o a la Subdelegada de programas federales Elizabeth Cruz, si ellos no saben pongan otros turnos, si sabes que tu personal se va a cansar lo haces para que no sucedan estas cosas, la chica se fue a su casa a descansar, llevo 8 días sin descansar porque el dolor no me deja”.

Su brazo luce con un hematoma, señaló que no le han dado medicamentos más que para el dolor, como Paracetamol e Ibuprofeno, pero no es suficientes debido a que el dolor es demasiado.

Pidió a las autoridades mayor atención en este tipo de casos, y es que, los ciudadanos van con toda la intención e ilusión de recibir la dosis para combatir el coronavirus y finalmente regresan a casa con otros problemas de salud.

“Me gustaría que tomaran nota de esto para que chequen este tipo de situaciones porque se me hace injusto que uno como ciudadano va a cumplir y salimos con que nos lastimaron, por lo pronto llevo 8 días con el brazo inmovilizado”.

Asegura que tendrá que ir a terapia física para que su nervio se recupere, ya que de otra manera no será posible porque no hay medicamento que sane esta mala tecnica que aplicó la enfermera.

POR Javier Cortés / La Razón.