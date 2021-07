Piden no combinar vacunas

TAMAULIPAS.- Expertos en salud y de la Secretaria de Educación alertan lo contraproducente que sería mezclar las vacunas contra el Covid-19, ello tras el interés de un gran número de docentes luego de aplicarse otra dosis diferente, por las constantes publicaciones que dudan de la efectividad de la CanSino.

Expertos en epidemiología advirtieron que no es recomendable recibir dos dosis diferentes. “Existen estudios que se han hecho sobre ello; el primero indica que no te puedes vacunar de diferentes marcas, porque los anticuerpos de cada una de ellas se podrían neutralizar entre sí” lo cual generaría que ambas dosis quedaran sin efecto, detalló un especialista que prefirió no dar a conocer su identidad.

“Por lo que queda totalmente contraindicado vacunarse de diferentes dosis” dijo el experto en salud.

Estas declaraciones son a raíz de las contantes publicaciones de docentes tamaulipecos, quienes en redes sociales, expresan su deseo de ponerse una vacuna diferente a la Cansino, ya que esta, explican pierde efectividad a las pocas semanas de haberse aplicado.

Reyna Campuzano Salinas, secretaria delegacional del SNTE, vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (SNTE) dijo que se analiza el poner una segunda dosis de CanSino para que esta quede reforzada, por lo que hasta entonces no deberían tomar una decisión así a la ligera.

“La recomendación sería que se acerquen con un médico especialista para que aclare si es sano o perjudicial aplicarse una vacuna que no corresponde a la que ya se habían aplicado o tener la prudencia esperar información”

Dijo que existe incertidumbre alentada por la desinformación porque hay maestros que se han contagiado de Covid después de vacunarse, pero afortunadamente no han fallecido; ni tampoco enfermado de gravedad.

Hasta la fecha se han detectado de 30 a 40 maestros que enfermaron de Covid después de haber sido vacunado, de los cuales ninguno ha fallecido afortunadamente.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA

EXPRESO-LA RAZON