INAH investigará el hallazgo de cabezas gigantes en SLM

MÉXICO.- El Instituto Nacional de Arqueología e Historia, investigará a fondo los supuestos descubrimientos arqueológicos dados a conocer esta semana por la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas (ATAC), quienes mostraron en sus redes sociales una cabeza gigante de piedra encontrada en Soto La Marina.

Tonantzin Silva Directora del INAH en Tamaulipas, explicó que hasta el momento no tienen mayor información sobre lo difundido esta semana en redes sociales, sin embargo contactarán al ATAC para evitar una falsa información o dañar un posible descubrimiento, “Vamos a contactar a la asociación, pero de entrada sabemos que la asociación difunde muchas noticias falsas, entonces pues también necesitamos tomar en cuenta la fuente de la que vienen. También sacaron una vez de que las pinturas localizadas en el camino real a Tula estaban banalizadas, nosotros fuimos a atender esa notificación y resulta que no que no era cierto”.

Esto después de que ATAC compartiera el hallazgo de cabezas gigantes de piedra y un mortero de grandes dimensiones cuando personas realizaban una excavación en un ejido de Soto La Marina, señalan que existen rumores sobre la existencia de una pirámide de grandes dimensiones, sin embargo no ha sido hallada hasta el momento.

Señaló que si bien entablarán contacto con la asociación, según lo publicado en redes sociales, señalaron que esta no tienen mayor información sobre las supuestas cabezas gigantes, solo lo que un usuario les mando por redes sociales.

“Vamos a entrar en contacto con ellos para ver que más saben por lo que hemos visto también ellos no saben nada, solo alguien les mandó las fotos y este no quiso dar la ubicación exacta, pues a lo mejor ya nos encontramos ahí con la negativa de la persona de decir donde lo encontró”.

Señaló que en primer lugar no se debería difundir los sitios arqueológicos, su ubicación o cualquier otro dato ya que en el estado solo existen tres zonas que reciben visita controlada y una no controlada pero se encuentran monitoreados, y las demás por su importancia no deben de ser dadas a conocer.

“La ubicación de los otros sitios está protegida, no solamente por el INAH sino por otras leyes y la asociación al hacer eso lo que hace es violar las leyes, entonces de entrada no debería de hacer eso, tampoco investigación porque en el México está regulada por un proceso de arqueología y quienes lo hacen son profesionistas con cedula de arqueólogo”.

Por Raúl López García